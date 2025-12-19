Secretele dinastiei Presley. Un copil provoacă o furtună mediatică

Elvis Presley ar putea avea un strănepot care nu a fost niciodată recunoscut oficial, potrivit unor acuzații apărute recent. Controversa a fost declanșată de afirmații conform cărora mezinul actorului John Travolta ar fi fost conceput cu ajutorul unui ovul donat de Riley Keough, nepoata legendarului artist, informează Mirror.

Mai multe acuzații sensibile legate de filiația (legătură de rudenie între copii și părinți) celui mai mic fiu al actorului John Travolta apare într-un proces civil de proporții, evaluat la 50 de milioane de dolari. Acțiunea a fost deschisă de foștii parteneri de afaceri ai Priscillei Presley, Brigitte Kruse și Kevin Fialko, care îl dau în judecată pe Navarone Garibaldi Garcia, fiul acesteia, invocând încălcarea unui contract.

În documentele depuse la 16 decembrie, reclamanții susțin că Lisa Marie Presley ar fi donat ovule pentru ca John Travolta și soția sa de atunci, actrița Kelly Preston, decedată între timp, să poată „rămâne însărcinată”. Mai mult, plângerea avansează ipoteza că Riley Keough, fiica Lisei Marie și actriță cunoscută, ar fi mama biologică a lui Ben, fiul cuplului Travolta–Preston, care are în prezent 15 ani.

Toate aceste afirmații sunt prezentate exclusiv în proces dar nu sunt susținute de dovezi sau hotărâri judecătorești, rămânând la stadiul de acuzații neconfirmate. Potrivit plângerii, conflictele din interiorul familiei Presley s-ar fi accentuat imediat după moartea Lisei Marie, survenită în 2023.

Reclamanții afirmă că „întreaga familie Presley a încercat să obțină controlul asupra averii și diverse plăți”, folosindu-i pe Kruse și Fialko atât ca negociatori, cât și ca mediatori în disputele interne. Printre persoanele implicate este menționat și Michael Lockwood, fostul soț al Lisei Marie.

În vârstă de 61 de ani, Lockwood ar fi declarat, potrivit documentelor depuse la dosar, că Kelly Preston nu ar fi putut avea copii biologici și că, în trecut, John Travolta și familia Presley ar fi apelat la ovulele Lisei Marie pentru a rămâne însărcinată.

Documentul, apărut inițial în publicația National Enquirer, nu susține că ovulele Lisei Marie Presley ar fi fost folosite pentru a concepe un copil. În plângere se mai arată că Michael Lockwood ar fi afirmat că familia Travolta a revenit cu o nouă propunere către clanul Presley în anul 2010, la un an după moartea fiului lor, Jett, survenită în urma unei crize epileptice.

Potrivit documentului, Lockwood ar fi declarat că John Travolta se confrunta la acel moment cu presiuni serioase asupra carierei sale, generate de acuzații de agresiune sexuală formulate de mai mulți bărbați, acuzații care i-ar fi pus în pericol statutul de actor principal la Hollywood.

În același context, se susține că Travolta ar fi renunțat la ideea utilizării ovulelor Lisei Marie, invocând temeri legate de dependența acesteia de opioide, exprimată într-un limbaj ofensator. În schimb, ar fi fost pus la punct un aranjament prin care Riley Keough ar fi oferit propriile ovule, pentru ca Kelly Preston să poată aduce pe lume fiul cuplului, Ben Travolta.

Ben s-a născut în noiembrie 2010, iar Kelly Preston a decedat în 2020, după o îndelungată luptă cu cancerul de sân. Documentul mai afirmă că Riley Keough ar fi primit o compensație financiară redusă pentru presupusul acord, Lockwood susținând că aceasta ar fi constat într-un autoturism Jaguar vechi și o sumă cuprinsă între 10.000 și 20.000 de dolari.

Plângerea mai menționează că înțelegerea ar fi necesitat aprobarea Bisericii Scientologice, proces în care Priscilla Presley ar fi avut un rol important de supraveghere. Reclamanții afirmă că Lockwood ar fi intenționat ca aceste acuzații să fie folosite ca monedă de schimb pentru a obține un avantaj financiar pentru el și fiicele sale.

Situația s-ar fi tensionat în momentul în care Garcia ar fi aflat că informațiile ar putea deveni publice. Conform documentului, acesta ar fi avut o reacție violentă, cerând ca fiul lui Riley Keough și al lui Travolta să nu fie expus, invocând o promisiune făcută de Priscilla potrivit căreia copilul urma să fie singurul moștenitor masculin al familiei și viitorul „rege”. În continuare, se afirmă că Garcia ar fi solicitat o despăgubire de ordinul milioanelor de dolari.