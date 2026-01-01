Mahmureala de Anul Nou: De ce cafeaua nu te ajută și ce funcționează cu adevărat

După noaptea de Anul Nou, mulți dintre noi ne trezim cu capul greu și cu o stare de oboseală profundă. Însă, deși primul instinct este să ne îndreptăm spre cafea, aceasta nu este întotdeauna cea mai bună soluție.

Revelionul bate la ușă, iar atmosfera de sărbătoare înseamnă băutură, mâncare și distracție alături de cei dragi. Totuși, entuziasmul poate anula controlul, iar la finalul petrecerii de Revelion s-ar putea să te trezești că ai terminat două sticle de prosecco și regreți excesul a doua zi.

Puțini și-ar dori să înceapă 2026 cu dureri de cap puternice, greață sau tremurături, dar pentru mulți aceasta este realitatea. Pentru a afla cum trebuie tratată corect mahmureala după Anul Nou, jurnalista Nicola Roy, Express, a consult mai mulți specialiști în sănătate.

Recomandarea lor a fost clară: o friptură grasă nu este soluția. În schimb, cheia stă în hidratare. Consumul de apă rămâne prima recomandare, însă specialiștii sugerează să o combini cu electroliți.

Electroliții, minerale vitale pentru funcționarea corectă a mușchilor și a sistemului nervos, sunt pierduți rapid atunci când consumăm alcool. Reumplerea cu electroliți poate reduce considerabil senzația de mahmureală și te poate ajuta să începi anul într-o stare mai bună.

Dr. Sanjay Mehta, medic generalist la The London General Practice, subliniază că deshidratarea este efectul consumului de alcool. „Alcoolul este un diuretic, ceea ce înseamnă că determină pierderea de lichide și electroliți, provocând adesea oboseală, dureri de cap și amețeli, simptome clasice ale mahmurelii. Cel mai bine este să te asiguri că te hidratezi corespunzător înainte, în timpul și după consumul de alcool”, explică medicul.

Pentru a recupera electroliții pierduți, Dr. Mehta recomandă băuturile bogate în electroliți sau tabletele fără prescripție, administrate înainte de culcare, pentru a permite absorbția lor în timpul somnului.

Contrar credinței populare, să înlocuiești apa cu cafea nu este o soluție, chiar dacă te simți epuizat și ai nevoie să fii activ. Iain Budd, farmacist prescriptor la Chemist4U, avertizează că „a bea o cafea pentru a te trezi sau pentru a combate mahmureala este doar un mit. Cofeina poate crea senzația de trezire, dar nu accelerează metabolizarea alcoolului, vei rămâne sub influența lui”.

În plus, fiind și ea diuretică, cafeaua poate agrava deshidratarea, accentuând senzația de rău de a doua zi. Soluția recomandată rămâne hidratarea cu apă sau cu băuturi care refac electroliții pierduți.

Băuturile cu electroliți pot fi un aliat valoros atunci când te simți amețit sau rău după ce ai consumat alcool, susține Dr. Tamsin Lewis de la Reborne Longevity. Potrivit medicului, cheia este să bei „înghițituri mici” pentru a nu irita stomacul.

„Alcoolul poate irita mucoasa gastrică, ghimbirul calmează greața, electroliții ajută la hidratare, iar antiacidele reduc disconfortul legat de aciditate”, explică Dr. Lewis.

Deshidratarea cauzată de alcool poate duce și la scăderea tensiunii arteriale, ceea ce accentuează amețelile și starea de rău. În aceste condiții, o băutură electrolitică poate contribui la o recuperare mai rapidă.

Însă, electroliții nu se regăsesc doar în băuturile special concepute. Dr. Ross Perry, medic generalist și director medical la Cosmedics, recomandă ca a doua zi după consumul de alcool să includem în dietă alimente bogate în potasiu.

„Bananele, portocalele, caisele, pepenele galben, grapefruitul, legumele cu frunze verzi, spanacul, broccoli, cartofii, ciupercile și mazărea ajută la refacerea electroliților pierduți și contribuie la diminuarea mahmurelii, ajutând organismul să se recupereze mai repede”, spune Dr. Perry.

Belle Amatt, nutriționist la W-Wellness, subliniază că alcoolul afectează somnul profund și fragmentează ciclurile nocturne: „Ziua următoare după consumul de alcool ar trebui să fie dedicată odihnei. Ascultă-ți corpul și trage un pui de somn atunci când simți nevoia. Înconjoară-te de pături moi și relaxează-te cu un film liniștit.”

De asemenea, trebuie să ai grijă de momentului ultimului consum de alcool, pentru a favoriza un somn odihnitor. Deborah Grayson, farmacistă la Digestion With Confidence, explică:

„Dacă vrei să dormi bine, încheie consumul de alcool mai devreme decât de obicei. Seara devreme sau chiar după-amiaza târziu este ideal, deoarece ficatul are nevoie de aproximativ o oră pentru a metaboliza fiecare unitate de alcool. Astfel, dacă bei două pahare de prosecco la ora 22:00, ficatul tău va continua să proceseze alcoolul până la 1:00, ceea ce va afecta calitatea somnului”.