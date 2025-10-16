Prognoza meteo, 16 octombrie. Temperaturile cresc doar în unele regiuni. Unde va fi cel mai frig

Vremea va fi în general frumoasă, dar mai rece decât ar fi normal pentru mijlocul lunii octombrie, în special dimineața și noaptea, în nordul și centrul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare și ploi slabe izolate, mai ales în regiunile sudice și la munte, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor fi ușor mai ridicate decât în ziua precedentă, variind între 11 și 19 grade Celsius, în timp ce minimele se vor încadra între -4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 10–12 grade pe litoral. Dimineața, ceața nu va lipsi din unele regiuni, iar în nord și centru apare bruma.

În Capitală, vremea se anunță frumoasă, cu cer variabil și ușoare înnorări în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile vor fi în ușoară creștere, cu maxime de 16–17 grade Celsius și minime de 4–6 grade.

Până pe 20 octombrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât media obișnuită pentru această perioadă a lunii, în special în nordul țării. În nord-vest vor fi ploi slabe, în timp ce în restul regiunilor precipitațiile se vor menține aproape de normal.

Începând cu 20 octombrie, valorile termice vor începe să crească treptat în întreaga țară, depășind ușor media perioadei. În intervalul 20–27 octombrie, vremea va fi mai caldă decât de obicei, cu ploi ușor mai frecvente în regiunile vestice și nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului precipitațiile vor rămâne apropiate de normal.

Pentru finalul lunii, în perioada 27 octombrie–3 noiembrie, se vor menține temperaturi ridicate pentru această perioadă, iar cantitatea de precipitații va fi similară normelor climatologice. În intervalul 3–10 noiembrie, valorile termice vor reveni treptat la mediile obișnuite, iar regimul pluviometric va fi, în general, normal pentru toate regiunile țării.