Prognoza meteo, 15 octombrie. Temperaturi apropiate de pragul înghețului. Ploile vor fi prezente în unele regiuni

Prognoza meteo, 15 octombrie. Temperaturi apropiate de pragul înghețului. Ploile vor fi prezente în unele regiuni
Vremea se menține mai rece decât normalul perioadei în aproape toate regiunile țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate, mai ales în zonele montane și în sud-est. La altitudini mari, precipitațiile mixte vor fi prezente în a doua parte a zilei, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 15 octombrie. Frig și ploi în unele regiuni

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 18 grade, iar minimele vor coborî între 0 și 10 grade. În nord și centru, mai ales în depresiunile intramontane, valorile vor fi mai scăzute și se va forma brumă. Dimineața și noaptea, local, va apărea ceață.

În Capitală, vremea va fi mai rece decât ar fi normal pentru mijlocul lunii octombrie. Cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 11–13 grade, iar minima de 5–7 grade, ușor mai mică în zona preorășenească. Spre noapte, se vor înregistra condiții de ceață.

Vremea se va încălzi treptat

Până pe 20 octombrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru mijlocul lunii, în special în regiunile nordice. În nord-vest va ploua puțin, în timp ce în restul țării precipitațiile se vor menține în limite normale.

Guvernul Recean își încheie mandatul. Executivul d ela Chișinău intră în regim de interimat
De ce se înmoaie varza murată. Trucuri pentru a o păstra crocantă și gustoasă
Din 20 octombrie, valorile termice vor începe să crească în toate regiunile, depășind ușor media perioadei. Între 20 și 27 octombrie, vremea va fi mai caldă decât de obicei, cu ploi ceva mai frecvente în vest și nord-vest, dar apropiate de normal în restul teritoriului.

Prognoza meteo. Soare și temperaturi plăcute la final de lună

În săptămâna 27 octombrie–3 noiembrie, se vor menține temperaturile ridicate pentru această perioadă, iar regimul pluviometric va fi apropiat de normalul climatologic.

În intervalul 3–10 noiembrie, valorile termice vor reveni treptat la nivelurile obișnuite, iar precipitațiile vor fi, în general, normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
