Vin zile cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal. Prognoza ANM pe termen lung

După valul de ploi și frig, temperaturile vor ajunge la pragul caracteristic pentru această perioadă a anului. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), acestea vor începe să crească după 20 octombrie.

Săptămâna 13 – 20 octombrie va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, mai ales în nordul ţării. Precipitaţiile vor fi deficitare în nord-vest, iar în restul regiunilor se vor încadra în limite normale.

Începând cu 20 octombrie, vremea se va încălzi peste media perioadei pentru următoarele două săptămâni, în toate regiunile României. În intervalul 20 – 27 octombrie, temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate, cu precipitaţii uşor peste normal în vest şi nord-vest, iar în rest cantităţile de ploaie vor fi apropiate de cele obişnuite.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va continua cu valori termice peste normal, iar ploile se vor situa aproape de media acestei perioade în majoritatea regiunilor.

În intervalul 3 – 10 noiembrie, valorile termice se vor apropia de cele normale, iar cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de media specifică săptămânii în toate zonele ţării.

Miercuri, temperaturile vor rămâne scăzute pentru această perioadă a lunii octombrie. Cerul va fi parțial noros, cu înnorări mai pronunțate în regiunile sudice și sud-estice, unde se pot înregistra ploi slabe dimineața. La munte, se vor semnala precipitații mixte. Valorile maxime se vor situa între 9 și 17 grade, în timp ce temperaturile minime vor coborî între -4 și 7 grade. Pe litoral, mercurul termometrelor va urca până la 10–11 grade. În zonele montane și în regiunile mai înalte, precipitațiile mixte vor persista, iar diminețile vor fi reci, cu posibilitate de brumă în nord-vestul țării.

Joi, temperaturile vor rămâne scăzute pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 10 și 18 grade și minime între -3 și 6 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai consistente în sud și sud-est, unde izolat vor fi posibile ploi slabe. În zonele montane, precipitațiile mixte vor continua, iar diminețile vor fi reci, cu brumă locală în nord-vest.