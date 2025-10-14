Prognoza meteo, 14 octombrie. Vreme mohorâtă în majoritatea regiunilor. Unde va fi cel mai frig

În a doua zi a săptămânii, vremea va deveni mai rece în toată țara. Temperaturile din timpul zilei vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În același timp, ploile vor fi prezente în unele regiuni. La munte se vor înregistra precipitații mixte.

Cerul va fi variabil în vest, dar mai noros în restul regiunilor. Ploi locale sunt așteptate în sud, iar în est și centru vor apărea doar pe arii restrânse. La munte, mai ales la altitudini de peste 1.500 de metri, vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare pe creste. Maximele termice vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, iar minimele între 0 și 11 grade. În Transilvania și Maramureș, valorile nocturne pot coborî până la -3…-2 grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață, iar în nord se va produce brumă spre finalul intervalului.

În Capitală, marți va fi mai rece decât în mod normal pentru mijlocul lunii octombrie. Cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 15–17 grade, iar minima va fi de 7–8 grade.

Miercuri, vremea se menține rece pentru mijlocul lunii octombrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în sudul și sud-estul țării, unde, în prima parte a zilei, vor fi posibile ploi slabe. La munte se vor semnala precipitații mixte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 17 grade, iar minimele vor coborî între -4 și 7 grade. Pe litoral, valorile vor fi mai ridicate, ajungând până la 10–11 grade.

În zonele montane și în regiunile mai înalte, precipitațiile mixte vor continua, iar diminețile vor fi reci, cu brumă locală în nord-vestul țării.