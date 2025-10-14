Vremea

Prognoza meteo, 14 octombrie. Vreme mohorâtă în majoritatea regiunilor. Unde va fi cel mai frig

Comentează știrea
Prognoza meteo, 14 octombrie. Vreme mohorâtă în majoritatea regiunilor. Unde va fi cel mai frigToamnă. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

În a doua zi a săptămânii, vremea va deveni mai rece în toată țara. Temperaturile din timpul zilei vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În același timp, ploile vor fi prezente în unele regiuni. La munte se vor înregistra precipitații mixte.

Prognoza meteo, 14 octombrie. Ploi slabe în unele zone

Cerul va fi variabil în vest, dar mai noros în restul regiunilor. Ploi locale sunt așteptate în sud, iar în est și centru vor apărea doar pe arii restrânse. La munte, mai ales la altitudini de peste 1.500 de metri, vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare pe creste. Maximele termice vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, iar minimele între 0 și 11 grade. În Transilvania și Maramureș, valorile nocturne pot coborî până la -3…-2 grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață, iar în nord se va produce brumă spre finalul intervalului.

Ploaie

Sursa foto: Pixabay.com

Vremea în București

În Capitală, marți va fi mai rece decât în mod normal pentru mijlocul lunii octombrie. Cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 15–17 grade, iar minima va fi de 7–8 grade.

Ignorarea unui martor de avertizare de pe bord Poate cauza pagube uriașe la mașină
Ignorarea unui martor de avertizare de pe bord Poate cauza pagube uriașe la mașină
Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele știu numele lui Petru Mușat
Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele știu numele lui Petru Mușat

Miercuri, vremea se menține rece pentru mijlocul lunii octombrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în sudul și sud-estul țării, unde, în prima parte a zilei, vor fi posibile ploi slabe. La munte se vor semnala precipitații mixte.

Prognoza meteo. Precipitații mixte la munte

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 17 grade, iar minimele vor coborî între -4 și 7 grade. Pe litoral, valorile vor fi mai ridicate, ajungând până la 10–11 grade.

În zonele montane și în regiunile mai înalte, precipitațiile mixte vor continua, iar diminețile vor fi reci, cu brumă locală în nord-vestul țării.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

06:34 - Prognoza meteo, 14 octombrie. Vreme mohorâtă în majoritatea regiunilor. Unde va fi cel mai frig
06:25 - Laureat al Premiului Nobel, cu rădăcini basarabene, în prima vizită pe pământul strămoşilor
06:16 - Calendar ortodox, 14 octombrie. Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
06:05 - Ignorarea unui martor de avertizare de pe bord Poate cauza pagube uriașe la mașină
23:59 - Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele știu numele lui Petru Mușat
23:52 - Cornel Păsat, în fața rupturii de soție. Ar putea ajunge în instanță

HAI România!

Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu

Proiecte speciale