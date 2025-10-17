Vremea devine prietenoasă în Republica Moldova. Cresc temperaturile, cerul va fi senin

După zile mohorâte și friguroase, situația meteo se schimbă, azi, în Republica Moldova. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, în toată țara, temperaturile vor fi într-o ușoară creștere față de perioada anterioară și vântul va sufla fără intensitate, după cum au anunțat specialiștii meteo. Maximele zilei vor varia între 14 și 16 grade Celsius, minima pe timp de noapte va fi de 8 grade Celsius.

Vor apărea înnorări trecătoare în nor și în centrul țării, dar fără șanse de apariție a precipitațiilor. Se vor înregistra 14 grade Celsius la Bălți, vor fi câte 15 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița și câte 16 grade Celsius la Chișinău, la Ștefan-Vodă și Cahul. Mâine, în prima zi de weekend, va ploua în sudul țării, cerul va fi acoperit de nori în toate zonele, maximele vor oscila între 10 și 15 grade Celsius.

Azi, în România, cerul va fi variabil, cu înnorări şi ploi, ce se vor extinde treptat în Oltenia şi sudul Banatului, iar mai ales la lăsarea serii şi în vestul Munteniei. Noaptea, nebulozitatea va cuprinde toată ţara şi va ploua pe arii relativ extinse în Banat, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, local în sudul Moldovei şi în Transilvania şi izolat în Crişana, conform ANM.

La munte, la altitudini mari, vor apărea precipitaţii mixte. În sud-vestul teritoriului şi în dealurile subcarpatice din sud, izolat se vor acumula cantităţi de apă în jurul a 10 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări la munte şi în partea de sud a Banatului şi al Moldovei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 şi 21 de grade Celsius, iar cele minime, mai ridicate decât în nopţile precedente, se vor situa în general între 3 şi 11 grade Celsius. Mai ales dimineaţa, pe arii restrânse va fi ceaţă.