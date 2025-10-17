Vremea

Vremea devine prietenoasă în Republica Moldova. Cresc temperaturile, cerul va fi senin

Comentează știrea
Vremea devine prietenoasă în Republica Moldova. Cresc temperaturile, cerul va fi seninsursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

După zile mohorâte și friguroase, situația meteo se schimbă, azi, în Republica Moldova. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, în toată țara, temperaturile vor fi într-o ușoară creștere față de perioada anterioară și vântul va sufla fără intensitate, după cum au anunțat specialiștii meteo. Maximele zilei vor varia între 14 și 16 grade Celsius, minima pe timp de noapte va fi de 8 grade Celsius.

Vreme ideală, vineri, 17 octombrie, în Republica Moldova

Vor apărea înnorări trecătoare în nor și în centrul țării, dar fără șanse de apariție a precipitațiilor. Se vor înregistra 14 grade Celsius la Bălți, vor fi câte 15 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița și câte 16 grade Celsius la Chișinău, la Ștefan-Vodă și Cahul. Mâine, în prima zi de weekend, va ploua în sudul țării, cerul va fi acoperit de nori în toate zonele, maximele vor oscila între 10 și 15 grade Celsius.

Vremea

Meteo

Ce condiții metei sunt anunțate în România

Azi, în România, cerul va fi variabil, cu înnorări şi ploi, ce se vor extinde treptat în Oltenia şi sudul Banatului, iar mai ales la lăsarea serii şi în vestul Munteniei. Noaptea, nebulozitatea va cuprinde toată ţara şi va ploua pe arii relativ extinse în Banat, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, local în sudul Moldovei şi în Transilvania şi izolat în Crişana, conform ANM.

Precipitații mixte la munte

La munte, la altitudini mari, vor apărea precipitaţii mixte. În sud-vestul teritoriului şi în dealurile subcarpatice din sud, izolat se vor acumula cantităţi de apă în jurul a 10 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări la munte şi în partea de sud a Banatului şi al Moldovei.

Cât te costă să te muți cu totul în 2025. Utilități, internet și transport în București, Timișoara și Iași
Cât te costă să te muți cu totul în 2025. Utilități, internet și transport în București, Timișoara și Iași
Businessmanul basarabean, cu afaceri şi în România, luptă pentru milioanele sale. Dosarul Proimobil, în instanţa superioară. Video
Businessmanul basarabean, cu afaceri şi în România, luptă pentru milioanele sale. Dosarul Proimobil, în instanţa superioară. Video

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 şi 21 de grade Celsius, iar cele minime, mai ridicate decât în nopţile precedente, se vor situa în general între 3 şi 11 grade Celsius. Mai ales dimineaţa, pe arii restrânse va fi ceaţă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:56 - Eliminarea unui opozant al lui Putin, oprită în ultimul moment, în Franța
08:51 - Cum ni se spurcă trenul vieții
08:42 - Cât te costă să te muți cu totul în 2025. Utilități, internet și transport în București, Timișoara și Iași
08:36 - Cod galben de ceață în zece județe. Vizibilitate redusă sub 50 de metri în unele zone
08:29 - Businessmanul basarabean, cu afaceri şi în România, luptă pentru milioanele sale. Dosarul Proimobil, în instanţa supe...
08:20 - Alexandra Stan, despre agresiunea din 2013: După acel episod de violență am urmat terapie post-traumatică

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale