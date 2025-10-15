Rețea de corupție în sistemul permiselor auto din Republica Moldova. CNA publică stenogramele anchetei

Autoritățile din Republica Moldova au făcut publice, miercuri, 15 octombrie 2025, înregistrări audio dintr-un amplu dosar de corupție privind eliberarea frauduloasă a permiselor de conducere în raionul Călărași. Cazul este investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, iar trei persoane au fost deja reținute pentru 72 de ore.

CNA nu a precizat identitatea celor implicați în dialogurile interceptate, dar a publicat mai multe fragmente care ilustrează modul de funcționare al schemei:

– „Trebuie să vorbesc cu dânsul, să vorbesc ca să-l iei din prima dată, băiatul vine cred că.” – „Da, da (…).” – „Pentru examen vă trebuie 5 iepuri… 5 trebuie. Și trebuie să se facă poză în picioare, îmbrăcată, încălțată, așa cum se duce la examen. Să-i dau un telefon unde să trimită poza ei, că acolo, când iau documentele, lipește aici o hârtie și nu vede ce familie și cum să te ajute, dacă el nu știe pe cine examinează. Dar așa, îi trimitem poză și el cam vede că e bluză roșie.” – „Am înțeles.”

Potrivit informațiilor oficiale, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Republica Moldova au efectuat peste 50 de perchezițiiîn cadrul anchetei, care vizează o rețea de corupție sistemică în procesul de obținere a permiselor auto. În urma acestor acțiuni, trei persoane au fost reținute, iar zeci de altele sunt cercetate penal.

Din datele preliminare, 53 de candidați pentru obținerea permisului de conducere, administratorul și secretara unei școli auto din Călărași, trei examinatori, un instructor auto și un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) fac obiectul investigației. Aceștia sunt acuzați de corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență.

„Schema presupunea pretinderea și primirea unor sume de bani cuprinse între 500 și 700 de euro pentru asigurarea promovării examenelor teoretice și practice, necesare obținerii dreptului de a conduce mijloace de transport. În prezent, candidații urmează să fie audiați și recunoscuți în calitate de bănuiți pentru comiterea infracțiunii de corupere activă. Totodată, se întreprind măsurile legale pentru suspendarea sau anularea dreptului de a conduce mijloace de transport obținut prin mijloace frauduloase”, se menționează în comunicatul CNA.

Potrivit datelor anchetei, întreaga rețea opera printr-un sistem de plăți informale destinate facilitării promovării examenelor auto, indiferent de nivelul real de pregătire al candidaților. Sumele erau colectate prin intermediul personalului școlilor auto și al unor funcționari care aveau influență asupra procesului de examinare.

CNA și procurorii din Republica Moldova continuă verificările pentru a stabili amploarea rețelei și gradul de implicare al fiecărei persoane vizate. Autoritățile nu exclud extinderea investigației și asupra altor centre de examinare din țară.

Toți cei 53 de candidați care au beneficiat de această schemă urmează să fie audiați și să fie recunoscuți oficial ca bănuiți în dosarul de corupție. În plus, autoritățile examinează posibilitatea suspendării sau anulării permiselor obținute fraudulos.

CNA a precizat că scopul acestor acțiuni este destructurarea completă a mecanismului ilegal de acordare a permiselor de conducere în Republica Moldova și restabilirea încrederii publice în instituțiile statului.