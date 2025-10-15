Metrorex caută un nou membru pentru Consiliul de Administrație

Compania publică de transport cu metroul caută încă un membru pentru Consiliul de Administrație, singura poziție rămasă vacantă dintre cele cinci existente, potrivit deciziei adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Metrorex va începe procedurile pentru ocuparea celui de-al cincilea loc din Consiliul de Administrație, conform unei decizii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

În document se menționează că reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Metrorex, în baza Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 privind aplicarea Ordonanței de urgență nr. 109/2011 referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, au aprobat componenta integrală a planului de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Metrorex S.A.

În document se precizează că această componentă include următoarele anexe:

Profilul Consiliului;

Profilul candidatului;

Anunțurile pentru selecție, destinate presei tipărite și online;

Declarațiile care trebuie completate de candidați (formularele F1–F5);

Proiectul contractului de mandat;

Componenta inițială a planului de selecție;

Scrisoarea de așteptări.

În prezent, societatea este condusă de un Consiliu de Administrație format din patru membri: Traian Preoteasa, Mariana Petre, Iosif Szenteș și Gabriel Popa, acesta din urmă fiind președintele Consiliului. Actul constitutiv al companiei prevede însă existența a cinci membri în structură.

În ultimul an, compania publică de transport cu metroul a lansat doar trei concursuri de angajare. Ultimul, pentru un post de expert în prevenirea și combaterea corupției II, a fost publicat la începutul verii. Concursul, la care s-au înscris două persoane, s-a încheiat, iar postul a fost ocupat, conform informațiilor disponibile pe site-ul companiei aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Metrorex se confruntă cu aceleași restricții privind angajările ca și CFR Călători. Aceste limitări au devenit și mai stricte, pe fondul măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan.