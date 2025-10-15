MTV se închide definitiv după 40 de ani

Gigantul din domeniul divertismentului Paramount Global a anunțat că, după 44 de ani de difuzare continuă, MTV va fi închis definitiv până la 31 decembrie 2025, potrivit Euronews.com.

Se încheie o epocă pentru cei care au crescut urmărind MTV, descoperind cele mai noi videoclipuri și urmărind topurile muzicale care au influențat cultura pop și moda timp de decenii.

Cinci canale îndrăgite vor fi închise: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. Acestea vor fi închise mai întâi în Marea Britanie și Irlanda, apoi în Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Australia și Brazilia.

Decizia este legată de politica de reducere a costurilor adoptată de Paramount Global, în urma fuziunii cu Skydance Media din acest an. Totodată, ea evidențiază schimbările profunde din ultimii ani în modul de consum al conținutului media, pe măsură ce publicul pasionat de muzică s-a orientat tot mai mult către platformele digitale, notează Euronews.

Platformele de streaming și rețelele de socializare au devenit o concurență puternică pentru televiziune. Canalele TV nu mai pot ține pasul, deși mult timp au oferit un sentiment de comunitate care s-a pierdut treptat, fiind înlocuit de experiențe muzicale tot mai personalizate.

Postul a apărut în 1981, odată cu difuzarea primului videoclip, „Video Killed The Radio Star” al trupei The Buggles. De acolo, au urmat momente importante din cultura pop: premiera videoclipului „Thriller” al lui Michael Jackson în decembrie 1983; reality show-ul The Real World la începutul anilor 90; scandalul Courtney Love vs Madonna.

După câțiva ani, în 1987, MTV și-a extins difuzarea în Europa. Emisiuni precum MTV Unplugged au devenit populare, iar postul a atins apogeul transformând videoclipurile promoționale în creații artistice, lansând cariere muzicale și influențând moda.

Odată cu dezvoltarea rețelelor sociale și a platformelor de streaming, televiziunea muzicală clasică și-a pierdut relevanța. Brandul MTV va rămâne activ prin mediul digital și evenimente precum VMA și EMA, însă la finalul anului 2025, postul TV va dispărea complet.