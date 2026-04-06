Punctul de trecere Leova–Bumbăta va fi închis temporar pe 7 aprilie. Lucrări de mentenanță la podul de pontoane

Republica Molodva. Circulația prin punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va fi complet suspendată marți, 7 aprilie 2026, în intervalul orar 08:00–20:00. Aici urmează să fie efectuate lucrări tehnice de mentenanță la podul de pontoane.

Anunțul a fost făcut în baza informațiilor comunicate de autoritățile de frontieră din România, care au precizat că intervențiile sunt necesare pentru a asigura siguranța și funcționalitatea infrastructurii de traversare. Pe durata desfășurării lucrărilor, activitatea punctului de trecere va fi sistată integral, iar traversarea frontierei prin această locație nu va fi posibilă pentru niciun tip de transport.

Intervențiile planificate vizează lucrări de mentenanță la podul de pontoane, inclusiv înlocuirea unor porțiuni uzate care necesită reparații urgente. Aceste lucrări sunt considerate esențiale pentru menținerea condițiilor de siguranță în traversarea frontierei și pentru prevenirea unor eventuale incidente tehnice.

Podul de pontoane de la Leova–Bumbăta este o infrastructură strategică pentru traficul transfrontalier dintre Republica Moldova și România, fiind utilizat frecvent atât de autoturisme, cât și de transportatori. Din acest motiv, autoritățile subliniază importanța intervențiilor periodice de întreținere.

Pentru a evita blocajele și întârzierile, participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei din apropiere. Printre acestea se numără: Cahul–Oancea, Leușeni–Albița. Sculeni–Sculen și Giurgiulești–Galați

Autoritățile recomandă planificarea din timp a călătoriilor și alegerea punctului de trecere în funcție de fluxul de trafic, pentru a evita aglomerația și timpul de așteptare ridicat.

Pentru a rămâne la curent cu situația traficului la frontieră, cetățenii sunt încurajați să consulte pagina oficială a Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, unde sunt disponibile camere web și informații actualizate în timp real.

De asemenea, pot fi solicitate informații suplimentare la Linia verde a instituției, apelând numărul de telefon dedicat pentru asistență.

Reprezentanții instituțiilor responsabile dau asigurări că aceste lucrări sunt necesare pentru siguranța tuturor participanților la trafic și pentru menținerea infrastructurii în stare optimă de funcționare.

Autoritățile fac apel la înțelegerea și cooperarea cetățenilor, subliniind că astfel de intervenții contribuie la prevenirea riscurilor și la asigurarea unor condiții sigure de traversare pe termen lung.

În acest context, șoferii și călătorii sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților, să se informeze din surse oficiale și să își planifice traseele din timp, pentru a evita eventualele inconveniente generate de închiderea temporară a punctului de trecere Leova–Bumbăta.