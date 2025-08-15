Social Punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa non-stop







Din cuprinsul articolului Reducerea presiunii pe frontiera moldo-română

Republica Moldova. Traversarea peste Prut devine mai ușoară și mai flexibilă. Din data de 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim nonstop. Măsura, convenită între autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România, promite reducerea aglomerației și creșterea confortului pentru toți cei care tranzitează acest punct.

Serviciul Vamal a anunțat că noul program 24/24 a intrat în vigoare din data de 15 august, la ora 8:00. Potrivit directorului instituției, Alexandru Iacub, schimbarea vine să ofere predictibilitate și să răspundă cererii tot mai mari din partea călătorilor.

„Această măsură este menită să degajeze traficul pe alte tronsoane și să le ofere cetățenilor libertatea de a alege momentul optim pentru traversare”, a declarat oficialul.

Leova–Bumbăta este al șaptelea punct de trecere deschis pe segmentul cu România începând cu 2023, în cadrul eforturilor de optimizare a fluxurilor de circulație. De asemenea și de sprijinire a reorientării comerțului spre piața europeană. Reprezentanții Serviciului Vamal susțin că acest punct va contribui la reducerea cozilor din zonele cu trafic intens, mai ales în perioadele de vârf.

Podul de pontoane Leova–Bumbăta, primul construit peste Prut după obținerea independenței Republicii Moldova, a fost inaugurat în mai 2023. Cu o lungime de 60 de metri, acesta este susținut de un drum de acces de peste 3,5 kilometri cu patru benzi. Parcare pentru peste 100 de camioane și infrastructură modernă de control la frontieră. Investiția totală a depășit 280 de milioane de lei, finanțată integral din bugetul de stat.

Podul este conectat la un drum ocolitor de aproximativ 3,59 km, care face legătura cu drumul național G99, ocolind orașul Leova. Această rută modernă include platforme vamale, parcări pentru autocamioane, marcaje și infrastructura necesară.

În primele săptămâni de funcționare, peste 6.000 de persoane și aproximativ 2.000 de vehicule au traversat frontiera prin acest punct