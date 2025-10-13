Germania devine o țară interzisă migranților. O femeie din România a explicat cum i s-a schimbat viața

O româncă stabilită în Germania de 18 ani le transmite conaționalilor să nu se aștepte la o viață ușoară acolo. Femeia a explicat cât costă traiul lunar și cât de dificil este să te integrezi într-o societate „rece și sceptică”.

Tot mai mulți români continuă să plece spre Germania, convinși că acolo îi așteaptă o viață mai bună, salarii mai mari și un sistem care funcționează. O româncă stabilită în această țară de aproape două decenii a decis să le ofere conaționalilor o perspectivă realistă asupra traiului de zi cu zi, departe de imaginea idealizată din social media.

Mesajul ei, publicat pe platforma Reddit, a devenit viral în comunitatea românilor din diaspora. Femeia a explicat pe larg cât de scump este traiul, cât de greu se găsește o locuință și cât de rezervată este societatea germană față de străini.

Românca le transmite celor care visează la o viață mai ușoară în Germania că realitatea este mult mai complicată.

„Dacă pleci din România, îți trebuie niște bani pentru început. În Germania, dacă ai noroc și găsești o chirie sub 1.000 de euro, ia în calcul că îți trebuie mobilă și electrocasnice. Nu o să găsești apartamente mobilate și utilate, cu foarte mult noroc doar bucătăria…”

Ea subliniază că prețurile sunt mari chiar și pentru locuințele mici, iar proprietarii pot fi reticenți când vine vorba de chiriași străini.

„E foarte greu să găsești chirie, nemții sunt sceptici, iar unii proprietari profită. Suma de 2.200 de euro pentru două persoane e minimul pentru a putea trăi. 1.000 chirie, 100 curent, 35 internet, plus asigurarea la mașină care poate ajunge și la 1.000 de euro pe an la început…”

Cea mai dificilă parte nu este însă adaptarea financiară, ci cea socială. Românca spune că, după aproape 18 ani de locuit în Germania, continuă să simtă o distanță între ea și localnici.

„Nemții sunt reci și sceptici, îți trebuie mult timp să le intri pe sub piele. Chiar și acum, după aproape 18 ani, când vorbim românește în public, se simt privirile lor. Țara e plină de străini și nu mai fac diferența între un imigrant bun și unul rău.”

Afirmațiile ei au stârnit o dezbatere amplă printre românii din diaspora, mulți dintre ei confirmând experiențe similare legate de integrarea dificilă și bariera culturală.

Un alt român, care trăiește de câțiva ani în Germania, i-a dat dreptate și a completat imaginea realistă a vieții de emigrant:

„Dacă ai o viață stabilă și fără griji în România, rămâi acolo. E greu să te adaptezi, e greu să faci prieteni și mai greu să simți că aparții… Nu poți merge la rude cu mâna goală, așa cum e obiceiul nostru. Iar economiile de urgențe sau concedii sunt excluse dintr-un salariu de 2.200 de euro.”

Acesta avertizează că, deși salariile pot părea mari raportate la România, nivelul de trai și taxele ridicate anulează o bună parte din avantajele financiare.

Există însă și români care au o perspectivă complet diferită. Un alt utilizator a mărturisit că, după experiența din Germania, nu se mai poate obișnui cu realitățile din țară.

„După 2 ani lucrați de Germania nu mai pot să mă obișnuiesc cu mentalitatea înapoiată de aici și cu serviciile de proastă calitate și scumpe. Domeniul meu în România e 4000-5000 de lei, în Germania 2200-2800€.”

Pentru unii, plecarea nu este doar o decizie economică, ci și una legată de calitatea vieții, de respectul față de reguli și de sentimentul de stabilitate socială pe care îl oferă sistemul german.

Estimările prezentate de românii din diaspora confirmă analizele economice recente. Potrivit Deutsche Welle, în 2025, costul mediu al vieții pentru o familie cu doi membri într-un oraș german mediu depășește 2.000 de euro lunar.

Cele mai mari cheltuieli sunt legate de:

chirie (între 800 și 1.200 de euro lunar);

utilități și internet (150–200 de euro);

alimente și transport (400–600 de euro);

asigurări medicale și auto (200–300 de euro lunar).

Pentru românii care se mută fără economii consistente, primele luni pot fi dificile, mai ales că majoritatea locuințelor sunt nemobilate și neechipate, iar avansul pentru chirie poate ajunge la 2–3 luni de plată în avans.

Românii care s-au stabilit pe termen lung în Germania recunosc că integrarea socială depinde de zonă și de mentalitatea locală. În marile orașe, comunitățile mixte sunt obișnuite cu diversitatea, însă în localitățile mici, străinii pot fi priviți cu suspiciune.

Numeroși emigranți povestesc că le-a fost greu să-și facă prieteni printre localnici și că, deși respectați la locul de muncă, sunt priviți cu o anumită rezervă în viața de zi cu zi.

„Românii sunt percepuți adesea prin prisma știrilor negative”, scrie un utilizator pe același forum. „Trebuie să muncești dublu ca să fii tratat la fel.”

Germania rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru românii care emigrează. Potrivit Eurostat, peste 1,2 milioane de români locuiesc permanent în această țară, reprezentând una dintre cele mai numeroase comunități de imigranți din UE.

În 2025, fluxul migrațional s-a menținut ridicat, în ciuda costurilor tot mai mari ale vieții. Cele mai căutate domenii rămân construcțiile, îngrijirea, transporturile și IT-ul, unde angajatorii germani oferă salarii competitive, dar cerințe stricte.