Aspecte mai puțin cunoscute despre Virgil Ghiță, eroul României cu Austria. Cine este Sandra, soția fundașului

Virgil Ghiță, fundașul care a înscris golul decisiv în meciul cu Austria, este căsătorit cu Sandra Sonia Axinciuc, o tânără din Constanța, absolventă a Facultății de Kinetoterapie. Cei doi formează un cuplu discret, cu doi copii, și au avut o nuntă de poveste în 2024.

După victoria spectaculoasă a României în fața Austriei, numele fundașului Virgil Ghiță a devenit subiect de conversație în întreaga țară. Golul său din prelungiri a adus echipei naționale un succes uriaș, dar în spatele performanței sportive se află o poveste personală la fel de impresionantă: relația sa cu Sandra Sonia Axinciuc, femeia care îi este soție și sprijin necondiționat.

Tânărul fotbalist, în vârstă de 27 de ani, traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei. Echilibrul din plan sportiv are legătură directă cu viața personală. Soția sa, Sandra, îl însoțește de fiecare dată în noile etape profesionale, fiind alături de el în Polonia, apoi în Germania.

Sandra Sonia Axinciuc, actuala soție a lui Virgil Ghiță, este originară din Constanța. Este o femeie discretă, care preferă să își păstreze viața privată departe de expunerea publică excesivă.

Sandra se descrie drept creator de conținut, activând în mediul digital, dar fără a-și construi imaginea în jurul statutului de „soție de fotbalist”.

Tânăra este considerată una dintre cele mai frumoase partenere ale fotbaliștilor români din noua generație. Cu trăsături fine, păr brunet și o eleganță simplă, Sandra și-a construit o imagine bazată pe naturalețe, nu pe apariții ostentative.

Sandra Axinciuc a urmat cursurile Universității Ovidius din Constanța, unde a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea Kinetoterapie și motricitate specifică.

Formarea sa profesională arată o preocupare pentru sănătate, mișcare și echilibru fizic – valori care se reflectă și în stilul său de viață. Chiar dacă în prezent nu activează în domeniul medical, pregătirea sa de bază i-a oferit o perspectivă sănătoasă asupra sportului și disciplinei, elemente esențiale în viața alături de un fotbalist profesionist.

Virgil Ghiță și Sandra Axinciuc formează un cuplu de mai mulți ani, iar relația lor s-a consolidat în timp. Cei doi au împreună doi băieți, Karim și Aris, care au devenit centrul vieții lor.

Deși Sandra este originară din Constanța, familia s-a stabilit în străinătate, urmând traseul profesional al lui Virgil Ghiță. În perioada în care fotbalistul evolua la Cracovia, în Polonia, tânăra s-a adaptat rapid la viața dintr-o altă țară, gestionând cu calm rolul de mamă și parteneră de sportiv.

După transferul lui Ghiță la Hannover 96, familia s-a mutat în Germania, acolo unde trăiește în prezent.

Cei doi s-au căsătorit civil în 2021, după o relație de lungă durată, dar au ales să organizeze ceremonia religioasă abia pe 1 iunie 2024. Evenimentul a avut loc la Constanța și a fost descris drept o nuntă spectaculoasă, cu decoruri impresionante și o atmosferă rafinată.

Tema florală a fost dominată de hortensii și gypsophila, elemente care au transformat sala într-un spațiu elegant și luminos. Organizatorul evenimentului a publicat pe rețelele sociale imagini și un mesaj dedicat mirilor:

„Un început magic pentru o căsnicie trainică. Mulțumesc că ați avut încredere să vă conturez povestea de iubire într-un mod grandios. Superb arată sute de hortensii și gypsophila într-un spațiu atât de mare.”

După eveniment, florile din decor au fost donate locuitorilor din parcul de pe bulevardul Ferdinand, un gest apreciat de comunitatea locală.