Șansele României în grupa de calificare, înainte de ultimele două etape. Analiză

Care sunt șansele României în grupa de calificare, înainte de ultimele două etape. Aseară s-au disputat două meciuri: România-Austria: 1-0 și San Marino - Cipru: 0-4, consemnate de UEFA.

După victoria cu Austria, „tricolorii” sunt pe locul 3, la trei puncte de Bosnia și la cinci puncte de liderul, Austria. Mai sunt două meciuri de jucat: România – Bosnia și San Marino – România. Ținta rămâne locul doi, dar calculele ating și scenariul, foarte complicat, al calificării directe.

Calificarea directă e posibilă doar dacă România câștigă ambele partide, iar Austria pierde și cu Cipru, și cu Bosnia.

În această variantă, România ar egala Bosnia pe primul loc, iar departajarea s-ar face la golaveraj. În prezent, Bosnia are +8, România +5, așadar ar conta atât diferența din duelul direct România – Bosnia, cât și cât de clar se impune România cu San Marino.

Obiectivul realist este locul doi, care duce la baraj. Cea mai simplă cale: două victorii ale României, iar Bosnia să nu o învingă pe Austria în ultima etapă.

Există și varianta în care România face șase puncte, Bosnia o bate pe Austria, iar cele două termină la egalitate. Atunci tot golaverajul decide, motiv pentru care meciul cu San Marino capătă importanță nu doar prin rezultat, ci și prin diferență.

Un egal cu Bosnia păstrează, teoretic, șanse la locul doi, dar obligă România să câștige la scor cu San Marino și să spere că Bosnia pierde cu Austria.

Indiferent de poziția finală în grupă, România are deja asigurat barajul prin câștigarea grupei din Liga Națiunilor. Totuși, prinderea locului doi în preliminarii poate aduce un adversar mai accesibil în semifinala barajului și o traiectorie mai prietenoasă. Un clasament, care așa cum e prezentat de UEFA, ne avantajează.

România trebuie să ia șase puncte și să fie atentă la golaveraj, în special în fața lui San Marino. Meciul cu Bosnia rămâne decisiv. O victorie simplifică ecuația; un egal împinge presiunea pe ultima rundă și pe rezultatul dintre Austria și Bosnia.

Calificarea directă e mai degrabă un bonus improbabil. Barajul e cert, dar felul în care ajungi acolo poate conta aproape la fel de mult ca barajul în sine.