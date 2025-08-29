Economie Codul Muncii după model nemțesc, în România. Angajații, în fața regulilor germane







Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a anunțat pe Facebook că vrea să implementeze pe piața muncii din România modelul german, în special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și angajarea tinerilor. Declarația a venit după o întâlnire cu ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninger.

„Am discutat şi sunt interesat de bunele practici din Germania privind ocuparea, pentru că avem nevoie ca în următoarea perioadă să promovăm politici cât mai eficiente pentru integrarea şi angajarea pe piaţa muncii, mai ales pentru tineri şi pentru persoanele vulnerabile”, a precizat ministrul.

Modelul german este considerat unul dintre cele mai solide din Uniunea Europeană, legislația având prevederi foarte clare pentru angajați și angajatori. Interesul României pentru acest sistem nu este întâmplător, având în vedere că Germania reprezintă una dintre principalele destinații de muncă pentru români.

Potrivit ultimelor statistici, la finalul anului 2023, comunitatea românească din Germania număra 909.793 de persoane, în creştere considerabilă faţă de anii trecuţi. Dintre aceştia, peste 90.000 au primit cetăţenie germană. La ei se adaugă aproximativ 500.000 de etnici germani originari din România. În țară, comunitatea etnicilor germani a scăzut la circa 23.000 de persoane.

Succesul modelului german se datorează unui mix între educație, legislație clară și servicii publice eficiente, care fac legătura rapidă între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Sistemul se bazează pe câteva principii esențiale, potrivit bmas.de.

Formarea profesională duală – tinerii îmbină școala teoretică cu stagii plătite în companii. Rata șomajului în rândul tinerilor este astfel mult mai scăzută decât media europeană.

Contracte de muncă – fiecare angajat primește un contract scris care specifică salariul, timpul de lucru, programul de concedii și drepturile legale.

Servicii publice de ocupare eficiente – Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă consiliere, cursuri de calificare și mediere gratuită.

Sprijin pentru grupurile vulnerabile – Germania finanțează programe pentru integrarea șomerilor de lungă durată, a imigranților sau a persoanelor cu dizabilități.

În Germania există un salariu minim legal, care în 2025 este de 12,41 euro pe oră. La un program complet de 40 de ore pe săptămână, salariul minim brut ajunge la peste 2.150 de euro lunar. În practică, salariile variază mult în funcție de domeniu și de land. De exemplu:

-în construcții și industrie auto, salariile încep de la 2.500–3.000 euro brut;

-în IT și inginerie pot depăși 4.000–5.000 euro brut;

-în servicii, ospitalitate sau retail, salariile se apropie de nivelul minim, dar sunt completate adesea de sporuri și prime.

-timpul de lucru este reglementat la maximum 48 de ore pe săptămână, dar în majoritatea cazurilor programul standard este de 35–40 de ore. Orele suplimentare sunt plătite sau compensate cu timp liber.

Un angajat cu normă întreagă are dreptul legal la minimum 20 de zile lucrătoare de concediu plătit pe an, dar majoritatea contractelor colective acordă 25–30 de zile. În plus, există între 9 și 13 zile de sărbători legale pe an, în funcție de land.

Angajații beneficiază și de concedii medicale plătite: primele șase săptămâni sunt acoperite de angajator, iar ulterior costurile sunt preluate de casa de asigurări de sănătate.

Germania are o legislație foarte strictă în privința protecției lucrătorilor:

-dreptul la sindicat și la negocieri colective;

-protecție împotriva concedierilor abuzive (angajatorul trebuie să justifice legal fiecare concediere);

-concediu parental plătit (până la 14 luni, împărțit între părinți);

-sprijin financiar pentru creșterea copilului (Kindergeld), acordat tuturor părinților.

Sistemul german de șomaj este unul dintre cele mai dezvoltate din Europa. Există două tipuri principale de sprijin:

Ajutorul de șomaj I (ALG I) – pentru cei care au contribuit cel puțin 12 luni la asigurările de șomaj. Se acordă timp de până la 12 luni (sau 24 de luni pentru cei peste 50 de ani) și reprezintă aproximativ 60% din salariul net anterior.

Ajutorul de șomaj II (Bürgergeld) – pentru cei care nu îndeplinesc condițiile pentru ALG I sau și-au epuizat perioada de sprijin. Acest ajutor asigură un venit minim și acoperă cheltuieli de locuință și sănătate.

Rata șomajului în Germania rămâne printre cele mai mici din UE, în jur de 5%, chiar și în perioade de criză.

În România, ocuparea este încă o provocare, în special în rândul tinerilor și al persoanelor vulnerabile. Mulți aleg să plece la muncă în străinătate, iar piața internă resimte lipsa forței de muncă. De aceea, Ministerul Muncii vrea să importe modelul german, adaptându-l la realitățile locale.

Salariul minim brut pe economie este de 3.700 de lei în 2025, echivalentul a aproximativ 740 de euro. Salariul mediu net a depășit pragul de 5.200 de lei (circa 1.050 de euro), dar diferențele dintre domenii sunt foarte mari.

În IT, salariile medii depășesc 10.000 de lei net (2.000 euro), în timp ce în construcții și producție salariile se situează între 4.000 și 6.000 de lei. În retail, salariile pornesc adesea de la nivelul minim.

Un angajat român are dreptul la cel puțin 20 de zile lucrătoare deconcediu anual plătit, exact ca în Germania, dar în practică doar unele contracte colective oferă mai multe zile. La acestea se adaugă 15 zile de sărbători legale pe an, mai multe decât în multe state din UE.

Programul de lucru este de regulă de 40 de ore pe săptămână, cu maximum 48 de ore, incluzând orele suplimentare. În teorie, orele suplimentare trebuie plătite sau compensate, dar în practică mulți angajați reclamă că acestea nu sunt întotdeauna recunoscute.

Sistemul de șomaj din România este mai restrictiv decât cel german. Indemnizația se acordă între 6 și 12 luni, în funcție de vechime, și reprezintă o sumă fixă, de aproximativ 1.500 de lei, semnificativ mai mică decât în Germania.