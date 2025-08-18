Social Șomaj pentru absolvenții de liceu sau facultate. Ce acte sunt necesare și care sunt condițiile de acordare







Absolvenții de liceu, studii postliceale sau universitare care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă pot solicita indemnizația de șomaj. Astfel, cei care doresc să primească ajutorul de stat trebuie să se înregistreze la agenția pentru ocuparea forței de muncă din localitatea sau zona de domiciliu în termen de 60 de zile de la absolvire.

Conform articolului 82 din Legea nr. 76/2002, „absolvent al unei instituții de învățământ” este persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii în orice unitate de învățământ autorizată sau acreditată, de stat sau particular, inclusiv școli gimnaziale, profesionale, liceale, postliceale, universitare sau speciale.

Chiar dacă absolvenții se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, indemnizația de șomaj va fi acordată abia după încheierea acestei perioade. Ajutorul de stat se va acorda timp de șase luni, iar suma lunară va fi calculată ca 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR).

În 2025, ISR este de 660 de lei, ceea ce înseamnă că indemnizația lunară pentru absolvenți va fi de 330 de lei. Potrivit articolului 42 din Legea nr. 76/2002, nu pot primi indemnizație de șomaj persoanele care, la momentul solicitării, refuză un loc de muncă corespunzător pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză să participe la programele de stimulare a ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

De asemenea, nu sunt eligibili absolvenții care, la data solicitării, urmează cursuri într-o formă de învățământ organizată sau acreditată, precum și absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau posturi, arată ANOFM.

Absolvenții care doresc să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să depună la agenția pentru ocuparea forței de muncă următoarele documente: actul de identitate, diploma de absolvire sau adeverința care atestă data finalizării studiilor și o declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate.

Potrivit Legii nr. 76/2002, indemnizația de șomaj se acordă o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvit. Absolvenții care, la momentul solicitării, urmează o altă formă de învățământ nu sunt eligibili pentru această indemnizație.