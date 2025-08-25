Social

Unde pot lucra tinerii fără diplomă de Bacalaureat și ce salarii au șanse să obțină

Unde pot lucra tinerii fără diplomă de Bacalaureat și ce salarii au șanse să obținăChelner. Sursa foto: Freepik
În acest an, aproximativ 18.000 de elevi nu au reușit să obțină o notă de trecere la Bacalaureat nici după sesiunea de toamnă, potrivit Ministerului Educației. În această situație, mulți dintre ei sunt nevoiți acum să își caute un loc de muncă, însă lipsa diplomei poate reprezenta un dezavantaj.

Domenii de angajare pentru tinerii fără Bacalaureat

Tinerii care nu au promovat Bacalaureatul au la dispoziție mai multe oportunități pe piața muncii, chiar și fără diplomă. Există domenii în care experiența practică sau cursurile de calificare profesională sunt mai importante decât studiile teoretice.

Sectorul construcțiilor continuă să fie foarte activ în România. Meseriile de zidar, zugrav, instalator sau tâmplar sunt mereu căutate, iar angajatorii nu cer diplomă de bacalaureat, ci experiență practică sau cursuri de calificare. În plus, platformele de recrutare sunt pline de anunțuri cu locuri de muncă din acest sector de activitate.

angajat construcții

Angajat în construcții. Sursa foto: Freepik

În cazul celor care aleg să se angajeze ca zidari, salariul variază între 3000 și 6000 de lei, conform anunțurilor publicate pe o platformă cunoscută pentru angajări.

Servicii de înfrumusețare și gastronomie

Domeniul înfrumusețării, precum frizeria, coafura, machiajul profesional sau manichiura, le oferă tinerilor numeroase oportunități de angajare. Pentru a putea lucra legal, mulți urmează cursuri acreditate în școli private, care le oferă certificări recunoscute profesional, fără a fi necesară diploma de bacalaureat.

Atrași de salariile din acest sector, mulți tineri preferă să facă un curs de formare și să lucreze pe cont propriu. În cazul unui frizer aflat la început de drum, câștigul lunar poate ajunge la 8.000 de lei. Zilnic, proprietarii de saloane publică anunțuri de angajare pentru astfel de posturi.

frizerie

Frizerie. Sursa foto: Freepik

Domeniul culinar le oferă tinerilor fără bacalaureat oportunități de angajare în meserii precum cele de bucătar, cofetar, ospătar sau barista. În centrele autorizate de formare profesională, aceștia pot învăța tainele meseriei fără diploma de bacalaureat.

Alte domenii căutate de tineri

Tinerii cu permis de conducere pot lucra ca șoferi, curieri sau livratori, meserii care oferă venituri constante. Diploma de bacalaureat nu este necesară, însă unele firme cer cazier curat sau alte documente. Conform anunțurilor publicate pe platformele de angajări, salariul unui curier poate ajunge la 9.000 de lei pe lună. Astfel, tinerii care aleg să livreze mâncare la domiciliu pot câștiga cât un angajat din sfera IT.

Sectorul retail rămâne o opțiune importantă pentru tinerii fără studii superioare. Posturile de casier, lucrător comercial, manipulator de marfă sau consilier de vânzări sunt des întâlnite în anunțurile publicate pe platformele de recrutare, iar instruirea se realizează, de regulă, direct la locul de muncă.

curier

Curier. Sursa foto: Freepik

Formarea profesională, o cale rapidă spre angajare

Pentru tinerii care nu au promovat bacalaureatul, învățământul profesional și cursurile de calificare reprezintă soluții eficiente. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) oferă programe în meserii solicitate pe piață, iar școlile postliceale pot fi urmate fără diplomă de liceu, facilitând astfel intrarea rapidă pe piața muncii.

