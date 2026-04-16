YouTube blochează videoclipuri AI pro-Iran care îl ironizează pe Trump. Teheranul acuză platforma că „suprimă adevărul”

Platforma YouTube a suspendat canalul grupului Explosive Media, cunoscut pentru videoclipuri generate cu inteligență artificială în stil LEGO care ridiculizau eforturile militare ale SUA și pe Donald Trump, într-un context mai amplu al războiului informațional online dintre Washington și Iran, potrivit France24.

Conflictul din Orientul Mijlociu nu se mai desfășoară exclusiv pe teren militar, ci și în mediul digital, unde actorii statali și non-statali încearcă să influențeze percepția publicului internațional.

În acest context, Iranul a intensificat utilizarea conținutului generat de inteligență artificială pentru a-și promova narativul în afara granițelor.

Un exemplu este grupul Explosive Media, care a devenit viral prin videoclipuri animate în stil LEGO, concepute pentru a satiriza politica americană. Aceste clipuri îl prezintă frecvent pe Donald Trump într-o lumină caricaturală, sugerând inclusiv că implicarea SUA în conflict ar avea motivații interne.

Potrivit analizei realizate de France 24, aceste materiale au acumulat sute de milioane de vizualizări pe mai multe platforme, evidențiind impactul conținutului scurt și viral în modelarea opiniei publice.

YouTube a anunțat suspendarea canalului Explosive Media, invocând încălcarea politicilor privind conținutul violent, precum și regulile legate de spam, practici înșelătoare și escrocherii.

Decizia a venit la scurt timp după publicarea unui videoclip viral care susținea că „Iranul a câștigat” conflictul, un mesaj care a atras atenția atât prin conținut, cât și prin formatul accesibil și ușor de distribuit.

Deși canalul principal a fost eliminat, conturile asociate grupului pe alte platforme – inclusiv Meta, X și TikTok – rămân active pentru moment, ceea ce sugerează o capacitate ridicată de adaptare și redistribuire a conținutului.

Ministerul de Externe iranian a criticat decizia YouTube, acuzând platforma că „suprimă adevărul” și „protejează narațiunea falsă a administrației americane de orice voce concurentă”.

Această reacție reflectă tensiunile tot mai mari dintre marile companii tehnologice occidentale și statele care le acuză de părtinire în moderarea conținutului.

Identitatea grupului Explosive Media a fost până recent neclară. Într-un interviu acordat BBC, un reprezentant a declarat că echipa este formată din mai puțin de 10 persoane.

Acesta a recunoscut că guvernul iranian se numără printre clienții lor, contrazicând afirmațiile anterioare privind independența grupului. Informația sugerează o posibilă legătură între producția de conținut viral și strategii oficiale de comunicare ale statului iranian.

Un element distinctiv al acestor videoclipuri este utilizarea referințelor culturale americane și a umorului pentru a atrage publicul occidental. Strategia indică o adaptare a propagandei clasice la era digitală, unde succesul depinde de viralitate și accesibilitate.

Specialiștii în comunicare consideră că astfel de formate sunt mai dificil de contracarat, deoarece sunt percepute ca divertisment, nu ca mesaj politic explicit.

Suspendarea canalului Explosive Media evidențiază complexitatea războiului informațional contemporan, în care inteligența artificială devine un instrument central. În timp ce platformele încearcă să limiteze conținutul considerat problematic, statele implicate continuă să dezvolte metode noi de influențare a opiniei publice globale.

Cazul ridică întrebări importante despre echilibrul dintre libertatea de exprimare și responsabilitatea platformelor digitale, într-un peisaj media în continuă transformare.