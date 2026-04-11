Evenimentul Istoric Nr. 97 explică de ce nu a ajuns Bucureștiul să aibă port funcțional care să-l lege de Dunăre

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

De-a lungul istoriei, canalele navigabile au reprezentat instrumente esențiale de integrare economică, control strategic și afirmare politică. Încă din Antichitate, marile civilizații au înțeles că apa înseamnă putere: de la sistemele de irigații și navigație din Egiptul Antic și Mesopotamia, până la rețelele artificiale dezvoltate în Imperiul Roman, canalele au asigurat apa şi sporirea recoltelor, precum și navigația. Franța și Germania, în epoca modernă au generalizat sistemul canalelor de interior. Asta, pentru că în Evul Mediu, împăratul Carol cel Mare visase să unească Rinul, Mainul și Dunărea printr-un canal.

Inovațiile economice care să pună Bucureștiul pe harta navigației sunt de aproape patru decenii. Abandonat în 1989, proiectul a revenit în campaniile electorale de prin 2016 încoace. Guvernele Dăncilă și Ciucă l-au repus pe tapet. Sebastian Burduja deja avansa un studiu de fezabilitate. Să nu uităm, la nivel de săpături, traseu, proiectul ceaușist era cam 80 % realizat. Nimeni nu știe cât din ce s-a făcut atunci se mai poate reface.

Se considera că sudul Bucureștiului va deveni port dunărean, după ce, de la Dunăre, pe Argeș, s-ar fi putut naviga către Capitala României. Ceaușescu visa ca și până la Pitești, să se poată naviga, pentru ca de la Marea Neagră, pe Dunăre, vapoarele cu minereuri să ajungă ușor fără să se suprasolicite rețeaua feroviară a României.

Inovațiile sunt acele elemente care fac diferența într- campanie electorală sau într-o abordare economică. În istorie, revenirea la trecut s-a numit fie revizionism, fie restaurație. Uneori, s-a reușit, alte ori, s-a eșuat lamentabil.

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!