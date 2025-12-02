Lista neagră a Casei Albe. Toate fake news-urile despre Trump, adunate la un loc

Casa Albă a lansat vineri pe site-ul său oficial o pagină intitulată „Infractorul media al săptămânii” („Media Offender of the Week”), unde sunt menţionate instituţii de presă acuzate de părtinire şi prezentarea de „ştiri false”, potrivit Washington Post.

Printre acestea se numără Boston Globe, finalist la Premiul Pulitzer 2025, CBS News şi ziarul britanic The Independent.

Criticii susţin că iniţiativa are potenţialul de a delegitima instituţiile de presă care ar putea să-l tragă la răspundere pe preşedintele american Donald Trump.

Pagina include, de asemenea, o secţiune denumită „Galeria ruşinii” („Hall of Shame”), în care sunt enumerate articole considerate „înşelătoare” de Casa Albă, menţionând posturile CNN şi MSNBC, precum şi The Washington Post, al cărui personal şi afiliaţi au câştigat peste 70 de premii Pulitzer.

Contul oficial X al Casei Albe a promovat pagina, afirmând: „Obosit de ştirile false? Avem locul potrivit pentru tine. Aflaţi FAPTELE. Urmăriţi cei mai răi infractori. Vedeţi ştirile false DEMASCATE”.

Lansarea a avut loc pe fondul tensiunilor crescânde dintre Casa Albă şi mass-media, Trump adresând o serie de insulte personale reporterilor şi iniţiind acţiuni în justiţie împotriva mai multor organizaţii de ştiri.

Cel mai recent caz a vizat BBC, pentru suma de 1 miliard de dolari, în timp ce ABC şi CBS au acceptat să plătească până la 16 milioane de dolari pentru a soluţiona litigii intentate de Trump.

Evenimente recente includ incidente de la bordul Air Force One, când Trump a folosit expresii jignitoare la adresa mai multor jurnalişti. Într-unul dintre cazuri, pe 14 noiembrie, i-a spus unei reporteriţe de la Bloomberg „Taci, porcuşorule”.

Ulterior, a numit un corespondent ABC „o persoană îngrozitoare şi un reporter îngrozitor”, iar un jurnalist de la New York Times „un reporter de mâna a treia, urât atât la interior, cât şi la exterior”.

De asemenea, un reporter de la CBS News a fost întrebat de Trump: „Eşti prost?”.

David Lipson, profesor asociat de studii americane la Universitatea din Strasbourg, a declarat pentru France 24 că iniţiativa „face parte dintr-o strategie generalizată de delegitimare a mass-mediei tradiţionale - pentru a obţine controlul asupra naraţiunii mediatice”.

El a adăugat că site-ul „formalizează în mod eficient unul dintre sloganurile preferate ale lui Trump - «Fake news»”, subliniind că „Hall of Shame” reflectă „latura showbiz a lui Trump”.

Lipson a sugerat că lansarea paginii ar putea fi influenţată de un videoclip recent cu veterani americani, printre care senatorul Mark Kelly şi foşti oficiali ai serviciilor secrete, care amintesc personalului militar să refuze ordinele ilegale.

Casa Albă a declarat că unele agenţii de ştiri „au sugerat în mod subversiv că preşedintele Trump a emis ordine ilegale”, adăugând că „toate ordinele emise de preşedintele Trump au fost legale”.

Profesorul a avertizat că iniţiativa ar putea exercita presiune asupra presei şi ar putea conduce la autocenzură:

„La urma urmei, este site-ul oficial al Casei Albe. Un funcţionar public ar putea gândi:

«Dacă îl atacă pe senatorul Mark Kelly, poate că nu ar trebui să vorbesc prea mult». Aici intervine efectul de intimidare”.

Lipson a menţionat că şi preşedinţi anteriori, inclusiv Richard Nixon, au încercat să intimideze presa, însă a apreciat că abordarea actualei administraţii este „cu adevărat fără precedent”.

Totuşi, el a pus la îndoială impactul pe termen lung al iniţiativei, susţinând că multe instituţii de presă mainstream par să o considere o „păcăleală”:

„Deja pare uitată. Ceea ce ar trebui să ne întrebăm cu adevărat este eficacitatea ei, mai ales într-un moment în care deja observăm fisuri în tabăra republicană”.

Casa Albă nu a răspuns la solicitările de comentarii referitoare la această iniţiativă.