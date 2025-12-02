Casa Albă despre atacul din Caraibe: A fost în legitimă apărare

Casa Albă a confirmat luni că forțele americane au efectuat o a doua lovitură împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe, la data de 2 septembrie 2025, justificând atacul ca fiind efectuat „în legitima apărare” și „în conformitate cu dreptul internațional al conflictelor armate”, potrivit AP News

Declarația survine după un raport publicat săptămâna trecută de The Washington Post, care susține că secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar fi dat ordin verbal de a „ucide pe toată lumea” la bordul navei. Ulterior, un al doilea atac ar fi avut loc pentru a elimina supraviețuitorii primului strike.

Potrivit raportului The Washington Post, aeronave de supraveghere urmăreau nava suspectă, suspectând că transporta droguri; la bord ar fi fost 11 persoane. După prima lovitură cu rachetă, doi bărbați au fost observați plutind la suprafața apei.

Conform aceleiași surse, ordonanța inițială ar fi venit de la Hegseth, iar comandantul operațiunii, Frank M. Bradley — la acea vreme responsabil cu Joint Special Operations Command (JSOC) — ar fi ordonat lovitura secundară pentru a respecta acea directivă. Supraviețuitorii au fost loviți din apă, ceea ce sporește controversele privind legalitatea operațiunii.

Pentagonul, însă, a respins raportul integral. Un purtător de cuvânt a declarat că povestea este „complet falsă” și că operațiunile pentru a combate narco‑terorismul sunt „un succes răsunător”.

La conferința de presă de luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că lovitura din 2 septembrie a fost aprobată de Hegseth, dar a precizat că ordinul de a lovi nava a venit din partea lui Bradley.

„Amiralul Bradley a acționat în limitele autorității sale și ale legii, ordonând angajamentul pentru a asigura distrugerea navei și eliminarea amenințării pentru Statele Unite ale Americii”, a spus Leavitt.

Întrebată dacă a existat un ordin explicit de „ucideți pe toți”, Leavitt a negat că Hegseth ar fi spus:

„Aș respinge ideea că secretarul de război a spus vreodată asta.”

Totuși, a reiterat poziția administrației: dacă persoane demn de eticheta „narco-teroriști” amenință cu droguri spre SUA, autoritățile au „autoritatea de a-i ucide”.

Raportul privind lovitura secundară a provocat reacții imediat din partea membrilor Congresului. Lideri din ambele partide au cerut o anchetă aprofundată pentru a stabili adevărul privind ordinul de a elimina supraviețuitorii, susținând că, dacă este adevărat, ar putea constitui o crimă de război.

Unii dintre criticii loviturii susțin că persoanele aflate în apă nu reprezentau o amenințare activă, iar atacul asupra lor — după ce nava fusese deja lovită — încalcă convențiile internaționale privind tratamentul combatanților care nu mai luptă.

Administrația, susținută de Hegseth, a calificat loviturile drept „killing kinetic strikes” îndreptate împotriva aşa‑numiților „narco‑teroriști”, afirmând că sunt legitime sub legea de război, iar cei vizați sunt parte a organizațiilor desemnate drept terroristice.

Totuși, specialiști în drept internațional susțin că lovirea persoanelor care nu mai reprezintă o amenințare activă (de exemplu, supraviețuitori în apă) poate fi clasificată drept crimă de război.

Pe de altă parte, administrația americană transmite că aceste operațiuni fac parte dintr-o campanie extinsă împotriva traficanților de droguri maritim, menită să reducă fluxul de narcotice spre SUA — o prioritate centrală a politicii de securitate internațională și internă.