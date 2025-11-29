SUA ridică tensiunea în Caraibe. Trump cere evitarea completă a zborurilor deasupra Venezuelei

Președintele american Donald Trump a anunțat recent un avertisment neobișnuit adresat atât companiilor aeriene, cât și traficanților de droguri care operează în zona Caraibelor. El le-a cerut „tuturor piloților, operatorilor de zbor și persoanelor implicate în traficul de droguri” să evite complet spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei.

Decizia survine într-un context de tensiune majoră în regiune. Din luna august, Statele Unite au sporit prezența militară în Caraibe, oficial pentru combaterea traficului de droguri. În zonă a fost dislocat cel mai mare portavion american, iar un contingent de pușcași marini a efectuat exerciții în Trinidad și Tobago între 16 și 21 noiembrie, cu o parte dintre militari rămași ulterior în arhipelag.

Premierul Trinidad și Tobago a explicat că pușcașii marini ajută autoritățile locale la modernizarea infrastructurii aeroportuare și a sistemelor radar, pentru a îmbunătăți monitorizarea traficului de droguri pe mare și în zonele adiacente.

Cu toate acestea, explicațiile au stârnit îngrijorare în rândul localnicilor, care se tem că insula ar putea fi implicată în tensiuni militare regionale. Administrația locală a cerut clarificări privind echipamentele ce urmează să fie instalate și impactul acestora asupra neutralității teritoriale.

Din perspectiva Venezuelei, prezența militară americană în Caraibe este percepută drept o amenințare. Sosirea navei USS Gravely în Trinidad și Tobago la finalul lunii octombrie a generat suspiciuni privind o eventuală acțiune împotriva președintelui Nicolás Maduro.

Caracas susține că Washingtonul urmărește să controleze resursele de petrol și să destabilizeze guvernul venezuelean, folosind ca pretext lupta împotriva traficului de droguri.

Cooperarea militară dintre Statele Unite și insulele din regiune a provocat deja reacții diplomatice dure. Trinidad și Tobago și-a menținut planurile de colaborare, dar Venezuela a anulat acordurile privind gazele cu arhipelagul. În același timp, Guvernul Grenadei a confirmat că a primit o solicitare americană pentru instalarea unui radar pe teritoriul insulei, amplificând percepția unei operațiuni regionale coordonate.

Din septembrie, forțele americane au interceptat și distrus peste 20 de nave suspecte de trafic de droguri în Caraibe și Pacificul de Est, în urma cărora au decedat cel puțin 83 de persoane. În discursul de Ziua Recunoștinței, președintele Trump a subliniat că SUA vor bloca complet transporturile ilegale, „pe mare și pe uscat”.