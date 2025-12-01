Ședință urgentă la Casa Albă. Trump evaluează un posibil răspuns militar în Venezuela

Administrația de la Washington se pregătește pentru o întâlnire crucială în Biroul Oval, programată luni seară, în care președintele Donald Trump va discuta următorii pași ai Statelor Unite în relație cu Venezuela. Surse apropiate situației au declarat pentru CNN că întâlnirea are loc într-un moment în care Casa Albă își intensifică presiunea asupra Caracasului, iar opțiunile militare sunt evaluate tot mai serios.

Sursele citate de CNN au precizat că la discuțiile programate pentru ora 17:00 ET vor participa membri esențiali ai cabinetului și ai echipei de securitate națională. Printre aceștia se numără secretarul Apărării, Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, și secretarul de stat Marco Rubio. Din partea Casei Albe sunt așteptați șefa Statului Major, Susie Wiles, și adjunctul acesteia, Stephen Miller.

Întâlnirea are loc în contextul în care SUA au intensificat presiunea asupra Venezuelei, desfășurând operațiuni împotriva navelor de droguri și mobilizând resurse militare în zona Caraibelor. În weekend, Trump a emis o directivă amplă referitoare la rețelele de socializare, avertizând companiile aeriene, piloții și grupările criminale să evite spațiul aerian venezuelean.

Evenimentul de la Casa Albă vine după apariția unor informații despre o discuție telefonică între Trump și liderul venezuelean Nicolás Maduro, aspect care a stârnit îngrijorări la Washington. Potrivit unei analize The Times, o parte semnificativă a consilierilor de la Casa Albă insistă ca SUA să adopte măsuri mult mai dure, inclusiv eventuale atacuri militare asupra Venezuelei.

Adepții unei intervenții susțin că o acțiune militară americană ar putea „restabili democrația” și ar putea „stopa criza umanitară” care a determinat peste opt milioane de venezueleni să părăsească țara în ultimii zece ani. În plus, administrația Trump analizează soluții pentru deportarea zecilor de mii de venezueleni ajunși în Statele Unite.

Trump a sugerat recent, într-o declarație făcută în timp ce se deplasa spre Mar-a-Lago, că s-a „hotărât oarecum” în legătură cu o posibilă intervenție militară, dar nu a oferit detalii. În spatele ușilor închise, însă, un grup influent de consilieri îl împinge către o acțiune directă menită să îl înlăture pe Maduro de la putere.

O altă temă tensionată aflată pe agenda administrației este legată de recentele operațiuni militare americane din Marea Caraibilor. Președintele Donald Trump a declarat că vrea să se informeze în legătură cu dezvăluirile referitoare la o dublă lovitură mortală asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, informație prezentată de AFP.

Atât The Washington Post, cât și CNN au relatat că armata americană ar fi atacat mai întâi o ambarcațiune despre care susținea că transporta stupefiante, iar ulterior ar fi lovit din nou pentru a ucide doi supraviețuitori aflați pe epava în flăcări. O sursă citată de WP a afirmat: „Ordinul era să omorîm pe toată lumea”.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a negat însă aceste informații, catalogându-le drept „informații false”. Trump a reacționat duminică, declarând reporterilor aflați la bordul avionului său:

„Ne vom uita. Eu nu ştiu nimic despre asta. El (secretarul Apărării Pete Hegseth) spune că nu a spus aşa ceva şi eu îl cred”.

Președintele a insistat asupra dezmințirilor lui Hegseth, afirmând: „Nu, nu aş fi vrut asta”. El a adăugat că secretarul Apărării susține că presupusa a doua lovitură „n-a existat”.

Armata americană a desfășurat, începând din septembrie, o serie de atacuri asupra ambarcațiunilor din zona Caraibelor, invocând lupta împotriva traficului de droguri. Departamentul Justiției afirmă că aceste operațiuni sunt legale, în timp ce Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a vorbit despre „indicii sordide” ale unor „execuții extrajudiciare”.

În acest context tensionat, întâlnirea de luni din Biroul Oval ar putea recalibra radical politica SUA față de Venezuela, în condițiile în care presiunea internă asupra președintelui Trump atinge cel mai ridicat nivel de până acum.