Blocaj în discuțiile de pace Ucraina – Rusia, Kievul refuză retragerea din Donbas

Discuțiile pentru oprirea războiului din Ucraina au intrat într-o nouă etapă decisivă, în care Kremlinul trebuie să spună dacă acceptă sau nu varianta de acord susținută de Statele Unite și agreată, deocamdată preliminar, de Kiev. După rundele tensionate din Florida, unde Ucraina a refuzat să accepte retragerea din Donbas, negocierile se mută marți la Moscova, acolo unde Vladimir Putin se va întâlni cu emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, potrivit CNN.

Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, are programată marți după-amiază o întâlnire la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a continua discuțiile pe marginea planului american de pace în Ucraina, transmite Agerpres, citând anunțul Kremlinului.

„Întrevederea cu Witkoff este prevăzută pentru marți, în a doua parte a zilei”, a confirmat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse.

Vizita vine în continuarea negocierilor de duminică din Florida, unde delegațiile americană și ucraineană au discutat detaliile planului propus de Washington. Secretarul de stat Marco Rubio a apreciat aceste discuții drept „productive”, dar a avertizat că „mai este mult de lucru” până la un acord final.

În Europa, șefa diplomației, Kaja Kallas, a numit săptămâna care începe „crucială” pentru Ucraina, în timp ce la Paris, președintele francez Emmanuel Macron l-a primit la Palatul Elysee pe Volodimir Zelenski. În paralel, presa internațională notează presiunile crescânde asupra liderului de la Kiev pentru a accepta un acord de încetare a luptelor în condiții considerate deocamdată favorabile Rusiei, pe fondul unui grav scandal de corupție care zguduie guvernul ucrainean. Duminică, Donald Trump a subliniat că Ucraina nu se află într-o poziție de forță, invocând scandalul în urma căruia Volodimir Zelenski l-a forțat pe Andrii Iermak – principalul său consilier și coordonator al negocierilor cu SUA – să-și dea demisia.

Președintele Volodimir Zelenski a sosit luni după-amiază la Palatul Elysee pentru discuții cu Emmanuel Macron privind evoluția negocierilor pe marginea planului de pace. Presa internațională a notat gestul simbolic al celor doi lideri, care s-au îmbrățișat la începutul întâlnirii.

După întrevedere, cei doi urmează să susțină declarații comune de presă, într-un moment în care Kievul încearcă să-și armonizeze poziția atât cu Washingtonul, cât și cu principalele capitale europene.

Potrivit RBC Ucraina, chestiunile teritoriale au fost printre punctele centrale ale discuțiilor de duminică din SUA, însă nu s-a ajuns la o versiune finală a planului de pace.

„Negocierile nu se mai concentrează pe cadrul convenit la Geneva, ci pe problemele rămase. Adică, nu avem acum o înțelegere 100% pe textul textului final, dar a fost un pas înainte”, a declarat o sursă implicată în discuții.

Conform acesteia, americanii – care se consideră mediatori – au transmis delegației de la Kiev poziția Moscovei, ce include o cerere clară: retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbas. Partea ucraineană a explicat în cadrul întrevederii de ce o astfel de concesie este imposibilă, invocând limitele impuse de Constituție, opoziția opiniei publice și faptul că solicitarea nu corespunde realității de pe câmpul de luptă.

Poziția oficială a Kievului a rămas neschimbată: orice discuție legată de teritoriu trebuie să pornească de la linia actuală a frontului și nu de la cererile maximaliste ale Rusiei. „Procesul de căutare a unor soluții potențiale continuă, dar aceasta este, desigur, o problemă foarte complexă”, a completat sursa citată. În același cadru, delegația ucraineană le-a prezentat americanilor și punctul său de vedere cu privire la aderarea la NATO. Kievul a reamintit că obiectivul intrării în Alianță este înscris în Constituție, iar modificarea legii fundamentale doar pentru a încheia un acord de pace ar crea un precedent periculos.

„Americanii sunt dispuși să asculte argumentele noastre. Însă problema este că ei spun constant: ‘Bine, poate aveți 100% dreptate, dar există o altă parte, cea rusă, care cere una sau alta. Noi, ca mediator, trebuie să ne asigurăm că ajungeți la un acord de pace. Puteți să vă explicați poziția cât de logic doriți, dar dacă cealaltă parte spune ‘nu’, atunci ce vom face?”, a relatat aceeași sursă.

Rustem Umerov, cel care conduce delegația ucraineană, l-a informat ulterior pe președintele Zelenski în legătură cu stadiul negocierilor. El a vorbit despre „progrese semnificative” în direcția unei „păci demne” și a subliniat că pozițiile Kievului și Washingtonului s-au apropiat, fapt confirmat și de Zelenski, care a promis că lucrul la planul de pace va continua.

În timp ce la Kiev și Washington se discută textul acordului, atenția presei internaționale se mută asupra Moscovei, unde Steve Witkoff este așteptat luni seară pentru a continua negocierile, de această dată față în față cu partea rusă.

Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a arătat duminică optimist în privința șanselor de reușită. Liderul american a declarat că există „şanse mari” pentru un acord care să pună capăt conflictului Rusia–Ucraina, după consultările de la Washington și Florida, în timp ce Marco Rubio, șeful diplomației americane, a rămas mult mai circumspect, notează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Negocierile, considerate „productive” de ambele delegații, se bazează pe planul prezentat cu zece zile în urmă de SUA, un document criticat de Kiev și mai mulți parteneri europeni ca fiind prea avantajos pentru Moscova. Deocamdată, discuțiile nu au produs un anunț concret. „Mai este mult de lucru”, a reiterat Marco Rubio. O sursă apropiată delegației ucrainene a admis pentru AFP că dezbaterile „nu au fost uşoare”. Chiar și așa, Donald Trump a ales să sublinieze partea pozitivă, declarând la bordul Air Force One: „Cred că Rusiei i-ar plăcea ca aceasta să se încheie şi eu cred că Ucrainei, eu ştiu că Ucrainei i-ar plăcea ca aceasta să se încheie”.

El a amintit și contextul delicat de la Kiev, afectat de un scandal de corupție major care l-a determinat pe Zelenski să-l demită pe Andrii Iermak, „braţul său drept” în negocierile cu SUA. „Ucraina are câteva mici probleme dificile. E o situaţie de corupţie, ceea ce nu ajută”, a spus Trump. Steve Witkoff, prezent la discuțiile din Florida alături de ginerele președintelui, Jared Kushner, urmează acum să reia dialogul la Moscova direct cu Vladimir Putin.

Planul american, redactat inițial în 28 de puncte și elaborat împreună cu aliații europeni ai Kievului, are ca scop oprirea conflictului declanșat în februarie 2022 prin invazia rusă. Versiunea inițială prevedea retragerea forțelor ucrainene din regiunea Donețk, iar în schimb SUA ar fi recunoscut de facto Donețk, Crimeea și Lugansk ca teritorii ruse. Sub presiunea europenilor, documentul a fost ulterior modificat, însă forma finală rămâne, deocamdată, neclară.

Rustem Umerov a relatat pe Facebook că i-a raportat lui Zelenski „progrese substanţiale”. La rândul său, președintele ucrainean a scris pe platforma X: „Este important ca discuţiile să aibă o dinamică constructivă şi ca toate problemele să fie abordate deschis şi cu obiectivul clar de a garanta suveranitatea şi interesele naţionale ale Ucrainei”.

Potrivit CNN, Trump consideră că sunt „șanse bune” să fie atins un acord de pace între Rusia și Ucraina, chiar dacă recunoaște că scandalul de corupție de la Kiev complică procesul.

Președintele american a vorbit duminică, în fața jurnaliștilor de la bordul Air Force One, despre discuțiile avute între oficialii americani și cei ucraineni în Florida, spunând că există „șanse bune” de finalizare a unui acord pentru încheierea războiului. El a remarcat, însă, că scandalul de corupție din Ucraina „nu este de ajutor”, referindu-se la demisia lui Andrii Iermak, consilierul-cheie al lui Zelenski, plecat din funcție după perchezițiile anticorupție de la locuința sa și acuzațiile de mită din sectorul energetic.

Discuțiile, a explicat Trump, „progresează, și progresează bine. Vrem să oprim oamenii din a fi uciși.” Președintele a precizat că a vorbit cu Marco Rubio și cu Steve Witkoff după întâlnirile acestora cu oficialii ucraineni. „Am vorbit cu ei și se descurcă bine. Ucraina are unele probleme dificile, dar cred că Rusia ar dori să vadă sfârșitul conflictului”, a adăugat el.

Întrebat la ce „probleme dificile” se referă, Trump a indicat „o situație de corupție în desfășurare, care nu este de ajutor.” Concluzia sa a rămas, totuși, optimistă: „Cred că există șanse bune să ajungem la un acord”. În acest context, ochii comunității internaționale se îndreaptă către Moscova, unde Steve Witkoff urmează să-i prezinte lui Vladimir Putin un plan de pace în 19 puncte, susținut de Washington. Kremlinul a confirmat, potrivit CNBC, această întâlnire, alimentând speculațiile privind o eventuală deschidere a Rusiei către compromis.

Noul document ajuns la Moscova este o versiune revizuită a planului inițial în 28 de puncte, redactat la început doar de SUA și Rusia, fără implicarea directă a Kievului.

Ucraina a transmis deja un sprijin preliminar pentru acest set de propuneri, dar fără a semna acordul propriu-zis, mișcare care crește presiunea asupra Kremlinului să-și formuleze poziția oficială.

După consultările intense dintre americani și ucraineni, partea rusă urmează, în următoarea etapă, „să aibă ultimul cuvânt asupra modificărilor”, într-un moment considerat decisiv pentru soarta negocierilor de pace.

Până acum, Vladimir Putin a adoptat un ton precaut în declarațiile sale publice, susțin analiștii. Liderul rus a admis că „în general, suntem de acord că acesta poate fi baza unor acorduri viitoare”, semn că propunerile occidentale nu sunt respinse categoric.

În același timp, însă, Kremlinul își menține linia dură privind obiectivul său strategic: controlul complet asupra Donbasului. Putin a subliniat că, în viziunea sa, luptele se pot opri doar dacă Ucraina își retrage trupele din zonele pe care Moscova le consideră „esențiale” pentru interesele sale. În lipsa unui astfel de gest, președintele rus a avertizat că „își va atinge obiectivele prin forță”.

Mesajul, spun comentatorii, lasă puțin loc pentru concesii teritoriale reale din partea Rusiei.

În spațiul public rus, influenceri militari și comentatori apropiați de linia Kremlinului resping ideea unui compromis major cu Ucraina. Analiza Institutului pentru Studiul Războiului arată că mulți dintre aceștia „nu cred într-un compromis” și că „Kremlinul va respinge probabil o încetare a focului sau orice variantă a planului propus de SUA”.

Autorii subliniază că oficialii ruși tratează aceste inițiative drept „neimportante și un obstacol pentru obiectivele Rusiei”, ceea ce reduce și mai mult spațiul de manevră în negocieri.

În paralel, Washingtonul încearcă să clarifice o linie coerentă după luni de mesaje considerate contradictorii pe tema eventualelor concesii teritoriale pe care Kiev ar putea fi împins să le accepte. Donald Trump a oscilat între susținerea recuperării integrale a teritoriilor ucrainene și deschiderea către scenarii ce implică cedări.

După întâlnirile din Florida, Marco Rubio a descris procesul drept „delicat”, dar a insistat că se înregistrează avans real: „A fost o sesiune foarte productivă… cred că s-au făcut noi progrese”.

Pentru moment, Casa Albă încearcă să împace obiectivul declarativ de a apăra suveranitatea Ucrainei cu presiunea internă și externă pentru încheierea rapidă a războiului.

În pofida unor semnale moderate venite de la Moscova și a disponibilității declarate pentru dialog, analiștii atrag atenția că poziția Rusiei rămâne ambiguă. Ca stat perceput în avantaj militar, Kremlinul nu pare grăbit să parafeze un acord care nu îi consolidează câștigurile teritoriale.

Întrebarea-cheie pentru zilele următoare este dacă Rusia negociază cu adevărat sau folosește aceste runde diplomatice pentru a câștiga timp, a testa unitatea Occidentului și a-și securiza pozițiile pe front înaintea unei eventuale noi escaladări.