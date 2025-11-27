Scandal diplomatic în Ierusalim. Franța cere securitate suplimentară după amenințări

Autoritățile de la Paris au solicitat oficial guvernului israelian să sporească securitatea în jurul consulatului general al Franței din Ierusalim, ca răspuns la proteste și tensiuni recente, potrivit relatărilor media, potrivit Jerusalim Post.

Potrivit publicației I24 News, ministerul francez de externe a cerut ca securitatea consulatului din Ierusalim să fie consolidată, măsura fiind transmisă și către poliție.

„Franța se așteaptă ca autoritățile israeliene să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul Convenției de la Viena și să ofere protecție personalului diplomatic și consular, precum și clădirilor acestora.”a declarat o sursă diplomatică franceză.

Consulatul francez, deschis în 1843 și situat în partea de vest a Ierusalimului, gestionează relațiile diplomatice ale Franței cu palestinienii din Ierusalimul de Est, Cisiordania și Fâșia Gaza.

De asemenea, oferă servicii pentru aproximativ 25.000 de cetățeni francezi stabiliți în partea de vest a orașului.

Decizia de securizare survine într-un moment deosebit de tensionat în relațiile franco‑israeliene. În ultima perioadă, consulatul a fost în centrul unui conflict diplomatic: oficiali israelieni au sugerat chiar posibilitatea închiderii sale, după ce președintele francez Emmanuel Macron anunțase intenția de a recunoaște un stat palestinian.

Surse din presa franceză indicau, în septembrie, că ministerul de externe ar fi fost informat despre o posibilă decizie de închidere a consulatului.

Tensiunile nu s-au limitat la apelurile diplomatice — săptămâna trecută, un incident de natură verbală a avut loc chiar în fața consulatului francez.

Un deputat israelian, Ohad Tal, membru al partidului Sionismul religios, l‑a confruntat pe un reprezentant al consulatului, întrebând: „De ce lucrezi aici dacă îi reprezinți pe palestinieni? Acesta este Israelul. Ne vom asigura că nu mai poți opera de aici și să-i reprezinți pe dușmanii noștri.”

Reacția diplomației franceze a fost fermă: „orice atac asupra personalului nostru de la consulat este inacceptabil. Există campanii împotriva consulatului de mult timp. Acest lucru nu se poate întâmpla.” Iar oficialul a adăugat: „Acesta este în mod clar un act ostil împotriva unui reprezentant francez; suntem îngrijorați.”

Prin cererea oficială adresată Israelului, Franța atrage atenția asupra obligațiilor prevăzute de Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice — care impun asigurarea protecției personalului diplomatic și a misiunilor diplomatice.

Demersul reflectă îngrijorarea crescută a Parisului față de evoluțiile recente și ridică semne de întrebare privind evoluția relației dintre cele două state în contextul recunoașterii de către Franța a Palestinei, decizie ce a generat reacții dure la Tel Aviv.

Această solicitare oficială marchează un pas semnificativ în gestionarea crizei diplomatice. Rămâne de văzut dacă autoritățile israeliene vor răspunde afirmativ, prin asigurarea unei protecții sporite consulatului francez, și dacă astfel de incidente se vor reduce.

În același timp, evoluția tensiunilor va influența probabil deciziile ulterioare privind statutul și funcționarea consulatului la Ierusalim.