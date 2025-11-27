Documente de 1.000 de ani, citite de AI. Istoria ascunsă a Genezei iese la lumină

Cercetătorii din Israel speră să facă descoperiri semnificative în domeniul istoriei evreiești prin utilizarea inteligenței artificiale pentru transcrierea și analizarea unei vaste colecții digitale de manuscrise vechi de peste o mie de ani.

Proiectul vizează Geneza din Cairo, cea mai mare colecție de documente evreiești medievale din lume, care a fascinat savanții timp de mai bine de un secol.

Deși întreaga colecție a fost deja digitalizată și este disponibilă online sub formă de imagini, majoritatea documentelor nu au fost catalogate, multe sunt fragmente dezordonate ale unor texte mai lungi, iar doar aproximativ o zecime au transcrieri.

Prin instruirea unui model de inteligență artificială capabil să citească și să transcrie manuscrisele vechi, cercetătorii pot accesa și analiza întreaga colecție mult mai rapid, comparând nume, termeni sau asamblând fragmentele în documente complete.

„Ne străduim constant să îmbunătățim capacitățile mașinii de a descifra scrieri antice”, a declarat Daniel Stokl Ben Ezra, de la École Pratique des Hautes Études din Paris, unul dintre cercetătorii principali ai proiectului MiDRASH.

Profesorul Nachum Dershowitz, unul dintre cercetătorii principali ai proiectului, deține un fragment din secolul XI cu răspunsuri scrise de rabini din perioada Geonică la întrebări adresate acestora, în Ierusalim, la 24 noiembrie 2025.

Proiectul a înregistrat deja progrese semnificative și ar putea deschide documentele – scrise în ebraică, arabă, aramaică și idiș, cu diverse stiluri de scriere de mână – pentru numeroși cercetători.

„Transcrierile din manuscrisele mai dificile sunt verificate de cercetători pentru acuratețe, ajutând astfel la îmbunătățirea instruirii AI”, a adăugat Stokl Ben Ezra.

„Posibilitățile moderne de traducere sunt extrem de avansate acum, iar interconectarea tuturor acestor texte devine mult mai fezabilă, mult mai accesibilă cititorului obișnuit, nu doar celui științific”, a explicat el.

Proiectul este finanțat de Consiliul European pentru Cercetare și se bazează pe baza de date digitală a Bibliotecii Naționale a Israelului, care conține documentele din Cairo Geniza.

La inițiativă participă cercetători din mai multe universități și institute internaționale.

Unul dintre documentele transcrise este o scrisoare din secolul XVI, în idiș, de la Rachel, o văduvă din Ierusalim, către fiul ei din Egipt, cu răspunsul acestuia în margini, povestind despre eforturile sale de a supraviețui unei epidemii care afecta Cairo.

O Geniză este un depozit de documente semnificative ale sinagogii, destinate, în final, îngropării rituale. Geniza Ben Ezra, din Cairo istoric, avea o atmosferă uscată, ideală pentru conservarea hârtiei vechi.

În Evul Mediu, Cairo a depășit Damasc și Bagdad ca principal centru al Orientului Mijlociu, fiind un nod al comerțului global, al științei și al învățării, și casă pentru o comunitate evreiască prosperă, extinsă ulterior de refugiați din Spania creștină.

Filozoful evreu Maimonide, medic al familiei lui Saladin, a frecventat sinagoga Ben Ezra în perioada șederii sale în Cairo.

Pe măsură ce dinastiile și imperiile se schimbau, comunitatea își continua viața cotidiană, iar autoritățile religioase umpleau Geniza cu argumente rabinice, registre civile și alte documente administrative și intelectuale.

Descoperită de cercetători la sfârșitul secolului XIX, Geniza conține inclusiv documente scrise de Maimonide, iar deși a fost studiată de mai bine de un secol, dimensiunea ei enormă lasă încă multe goluri în cercetare.

„Posibilitatea de a reconstrui, de a crea un fel de Facebook al Evului Mediu, este chiar înaintea ochilor noștri”, a concluzionat Stokl Ben Ezra.