Israel și Hamas fac schimb de cadavre. Indonezia pregătește 20.000 de militari pentru Gaza

Israel a predat miercuri trupurile a 15 palestinieni, la o zi după ce Hamas a returnat rămășițele ostaticului israelian Dror Or, potrivit AP News.

Schimbul face parte dintr-un armistițiu mediat de Statele Unite, încheiat luna trecută, al cărui primă fază este aproape de final.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat că a facilitat transferul cadavrelor către Gaza. Totodată, rămășițele a doi ostatici, un israelian și un thailandez, rămân în Gaza.

Hamas a afirmat miercuri că intenționează să respecte acordul și să îi returneze pe amândoi.

Între timp, mediatatori din Turcia, Qatar și Egipt s-au întâlnit marți la Cairo pentru a discuta a doua fază a armistițiului, încheiat pe 10 octombrie.

Faza următoare prevede desfășurarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF) și crearea unui organism internațional pentru guvernarea și reconstrucția Gaza.

ISF va avea ca scop menținerea securității și asigurarea dezarmării grupării teroriste Hamas, o cerință-cheie a Israelului. Oficialii indonezieni au declarat că intenționează să trimită 20.000 de militari pentru această forță.

Conform armistițiului, Israelul a acceptat să returneze 15 cadavre de palestinieni pentru fiecare ostatic recuperat.

Până în prezent, 345 de cadavre palestiniene au fost returnate, a declarat Ministerul Sănătății din Gaza. Totuși, doar 99 au fost identificate, identificarea fiind complicată de lipsa kiturilor pentru teste ADN în Gaza.

Armata israeliană a declarat că Or și soția sa, Yonat Or, au fost uciși de militanții care au atacat comunitatea lor din Kibbutz Be’eri pe 7 octombrie 2023.

Forumul Familiilor Ostaticilor a amintit că înainte de a fi uciși, cuplul a evacuat doi dintre copiii lor printr-o fereastră, salvându-le viața.

Șeful serviciilor de informații din Turcia, Ibrahim Kalin, s-a întâlnit marți la Cairo cu premierul și ministrul de externe al Qatarului, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, și cu șeful serviciilor de informații egiptene, Hasan Reshat, pentru a discuta faza a doua a armistițiului. Discuțiile au inclus cooperarea cu Centrul de Coordonare Civil-Militar (CMCC), condus de SUA, pentru a elimina obstacolele și a preveni încălcările armistițiului.

Indonezia pregătește trupe pentru ISF, urmând să trimită o brigadă compozită cu batalioane de sănătate, inginerie și sprijin mecanizat.

Contingentul va include nave spital, avioane de transport C-130 Hercules și elicoptere, a declarat generalul Agus Subianto, șeful armatei indoneziene.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat miercuri în parlament că recentul conflict cu șeful statului major nu împiedică colaborarea între ei.

„În ceea ce privește șeful statului major, am lucrat, lucrăm și vom lucra împreună în tot ceea ce ține de arena operațională a Statului Israel pe toate fronturile. Există un dialog constant”, a spus Katz.