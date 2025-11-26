International

Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv. Ce urmează pentru fostul președinte

Comentează știrea
Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv. Ce urmează pentru fostul președinteNicolas Sarkozy. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Curtea de Casație franceză a confirmat miercuri condamnarea fostului președinte Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion, reprezentând a doua condamnare penală definitivă în cazierul său după cea din dosarul interceptărilor Bismuth.

Decizia Curții de Apel din Paris, pronunțată inițial la 14 februarie 2024, prevedea un an de închisoare, dintre care șase luni cu executare, pentru finanțarea ilegală a campaniei prezidențiale din 2012, în care Sarkozy a fost înfrânt.

Curtea a dispus și măsuri alternative pentru partea nesuspendată a pedepsei, conform relatărilor Le Monde.

Această hotărâre reprezintă ultimul recurs disponibil în dreptul francez în dosarul Bygmalion, după ce procedura în casație a fost amânată anterior din cauza încarcerării lui Sarkozy la Centrul Penitenciar Santé, în legătură cu dosarul libian.

A fost Călin Georgescu doar începutul? Col. (r) Tudor Păcuraru: „Următoarea surpriză poate veni de 1 decembrie”
A fost Călin Georgescu doar începutul? Col. (r) Tudor Păcuraru: „Următoarea surpriză poate veni de 1 decembrie”
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 noiembrie 2025. Vârstele creierului
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 noiembrie 2025. Vârstele creierului

Detalii privind finanțarea ilegală a campaniei

Investigațiile în acest dosar au arătat că, pentru a ascunde o „explozie” a cheltuielilor de campanie — aproape 43 de milioane de euro, mult peste plafonul de 22,5 milioane de euro — s-a creat un sistem de dublă facturare.

O parte semnificativă a costurilor mitingurilor a fost atribuită partidului Uniunea pentru o Mișcare Populară (UMP, redenumit în 2015 Les Républicains), prin convenții fictive.

Spre deosebire de ceilalți coinculpați, Sarkozy nu a fost acuzat de crearea acestor facturi false, ci ca beneficiar al unei finanțări politice ilegale, în calitate de candidat la președinție.

În declarațiile sale, fostul președinte a contestat în mod constant responsabilitatea penală: „viguros orice responsabilitate penală” și a denunțat „fabule” și „minciuni”.

Pedeapsa stabilită în apel a fost redusă la jumătate față de cea inițială din 2021, când fusese condamnat la un an de închisoare cu executare. Trei dintre cei zece condamnați în apel — fostul director de campanie Guillaume Lambert și foștii cadre UMP Eric Cesari și Pierre Chassat — s-au alăturat recursului.

Conexiuni cu alte dosare judiciare

În decembrie 2024, Curtea de Casație a confirmat definitiv o condamnare separată a lui Sarkozy la un an de închisoare cu purtarea brățării electronice, pentru corupție și trafic de influență, în dosarul interceptărilor Bismuth.

Fostul șef de stat, în vârstă de 70 de ani, a purtat brățara electronică între februarie și mai, obținând apoi eliberare condiționată.

O nouă condamnare definitivă ar putea afecta perspectivele judiciare ale lui Sarkozy, care se pregătește pentru procesul în apel în dosarul libian, programat între 15 martie și 3 iunie.

Sarkozy și Gaddafi

Sarkozy și Gaddafi / sursa foto: captură video

În septembrie, Tribunalul Corecțional din Paris l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru că și-a lăsat colaboratorii să demareze demersuri în Libia lui Muammar al-Gaddafi, în vederea obținerii de finanțare ocultă pentru campania sa prezidențială din 2007.

Experiența carcerală și viitoarea carte

Sarkozy, care-și menține nevinovăția, a fost încarcerat timp de trei săptămâni la Închisoarea Santé, o detenție fără precedent pentru un fost președinte francez, generând dezbateri publice.

Curtea de Apel din Paris l-a pus în libertate sub control judiciar la 10 noiembrie.

Fostul președinte urmează să-și relateze experiența carcerală într-o carte intitulată „Le Journal d’un prisonnier”, care va fi publicată la 10 decembrie.

În aceasta, Sarkozy promite să abordeze condițiile de detenție, justiția, politica și consecințele personale și publice ale condamnărilor sale. Anunțul publicării a generat deja reacții în mediul politic și mediatic.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:43 - Eurohold și EIG au intentat o nouă procedură de arbitraj împotriva statului român
20:36 - Incident violent într-o școală din Cluj. Trei persoane au fost rănite
20:28 - Prima lansare nocturnă a Coreei de Sud. Racheta Nuri a dus 13 sateliți pe orbită
20:19 - Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. „Nu vom mai auzi nimic despre el”
20:10 - A fost Călin Georgescu doar începutul? Col. (r) Tudor Păcuraru: „Următoarea surpriză poate veni de 1 decembrie”
20:00 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 noiembrie 2025. Vârstele creierului

HAI România!

S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului

Proiecte speciale