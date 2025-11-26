Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv. Ce urmează pentru fostul președinte

Curtea de Casație franceză a confirmat miercuri condamnarea fostului președinte Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion, reprezentând a doua condamnare penală definitivă în cazierul său după cea din dosarul interceptărilor Bismuth.

Decizia Curții de Apel din Paris, pronunțată inițial la 14 februarie 2024, prevedea un an de închisoare, dintre care șase luni cu executare, pentru finanțarea ilegală a campaniei prezidențiale din 2012, în care Sarkozy a fost înfrânt.

Curtea a dispus și măsuri alternative pentru partea nesuspendată a pedepsei, conform relatărilor Le Monde.

Această hotărâre reprezintă ultimul recurs disponibil în dreptul francez în dosarul Bygmalion, după ce procedura în casație a fost amânată anterior din cauza încarcerării lui Sarkozy la Centrul Penitenciar Santé, în legătură cu dosarul libian.

Investigațiile în acest dosar au arătat că, pentru a ascunde o „explozie” a cheltuielilor de campanie — aproape 43 de milioane de euro, mult peste plafonul de 22,5 milioane de euro — s-a creat un sistem de dublă facturare.

O parte semnificativă a costurilor mitingurilor a fost atribuită partidului Uniunea pentru o Mișcare Populară (UMP, redenumit în 2015 Les Républicains), prin convenții fictive.

Spre deosebire de ceilalți coinculpați, Sarkozy nu a fost acuzat de crearea acestor facturi false, ci ca beneficiar al unei finanțări politice ilegale, în calitate de candidat la președinție.

În declarațiile sale, fostul președinte a contestat în mod constant responsabilitatea penală: „viguros orice responsabilitate penală” și a denunțat „fabule” și „minciuni”.

Pedeapsa stabilită în apel a fost redusă la jumătate față de cea inițială din 2021, când fusese condamnat la un an de închisoare cu executare. Trei dintre cei zece condamnați în apel — fostul director de campanie Guillaume Lambert și foștii cadre UMP Eric Cesari și Pierre Chassat — s-au alăturat recursului.

În decembrie 2024, Curtea de Casație a confirmat definitiv o condamnare separată a lui Sarkozy la un an de închisoare cu purtarea brățării electronice, pentru corupție și trafic de influență, în dosarul interceptărilor Bismuth.

Fostul șef de stat, în vârstă de 70 de ani, a purtat brățara electronică între februarie și mai, obținând apoi eliberare condiționată.

O nouă condamnare definitivă ar putea afecta perspectivele judiciare ale lui Sarkozy, care se pregătește pentru procesul în apel în dosarul libian, programat între 15 martie și 3 iunie.

În septembrie, Tribunalul Corecțional din Paris l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru că și-a lăsat colaboratorii să demareze demersuri în Libia lui Muammar al-Gaddafi, în vederea obținerii de finanțare ocultă pentru campania sa prezidențială din 2007.

Sarkozy, care-și menține nevinovăția, a fost încarcerat timp de trei săptămâni la Închisoarea Santé, o detenție fără precedent pentru un fost președinte francez, generând dezbateri publice.

Curtea de Apel din Paris l-a pus în libertate sub control judiciar la 10 noiembrie.

Fostul președinte urmează să-și relateze experiența carcerală într-o carte intitulată „Le Journal d’un prisonnier”, care va fi publicată la 10 decembrie.

În aceasta, Sarkozy promite să abordeze condițiile de detenție, justiția, politica și consecințele personale și publice ale condamnărilor sale. Anunțul publicării a generat deja reacții în mediul politic și mediatic.