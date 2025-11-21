Nicolas Sarkozy își descrie viața de după gratii într-o nouă carte. „Jurnalul unui deținut” va fi lansat în decembrie

Nicolas Sarkozy va lansa o carte de memorii în care povestește cele trei săptămâni petrecute în detenție în această toamnă, a transmis editura Fayard pe 21 noiembrie. Lucrarea, programată pentru publicare pe 10 decembrie, reprezintă prima descriere directă a perioadei sale din închisoarea La Santé.

Volumul, intitulat „Jurnalul unui deținut” („Le journal d’un prisonnier”), va fi lansat pe 10 decembrie sub egida editurii Fayard, aflată în portofoliul miliardarului conservator Vincent Bolloré – proprietar și al canalului CNews și considerat tot mai influent în mediul politic și mediatic francez. Sarkozy a prezentat pe X câteva rânduri din cartea sa:

„În închisoare, nu ai ce vedea și nu ai ce face. Uit liniștea care nu există la La Santé, unde ai mereu ceva de auzit. Zgomotul este – din păcate – permanent. Ca în deșert, viața interioară ți se întărește în închisoare”.

Cartea are 216 pagini și va costa 20,90 euro, potrivit editurii.

Fostul șef de stat, care a condus Franța în perioada 2007–2012, continuă să fie o figură influentă în zona conservatoare, chiar dacă după mandat s-a confruntat cu numeroase probleme judiciare. Înainte de a ajunge în detenție, a avut o discuție cu președintele Emmanuel Macron, iar ministrul Justiției, Gérald Darmanin – fost protejat al său – l-a vizitat chiar în interiorul închisorii La Santé, un gest care a stârnit controverse.

Sarkozy a fost condamnat în primă instanță pe 25 septembrie la cinci ani de închisoare, dintre care doi cu executare, pentru asociere de răufăcători în dosarul privind presupusul finanțament libian al campaniei sale din 2007. Decizia instanței a reprezentat un moment fără precedent în politica franceză. Instanța a considerat că Sarkozy „și-a lăsat cu bună-ştiinţă colaboratori să facă demersuri în Libia fostului dictator Muammar al-Gaddafi cu scopul de a solicita o finanţare ocultă a campaniei prezidenţiale victorioase a acestuia în 2007”.

Cu toate acestea, are interdicție de a părăsi țara și nu poate comunica cu anumite persoane, printre care și Darmanin. Fostul președinte își proclamă nevinovăția, iar judecarea apelului va avea loc în martie 2026.

Condamnat deja în alte două dosare, Sarkozy reușise până acum să scape de închisoare – într-unul dintre cazuri executând pedeapsa purtând o brățară electronică, între timp înlăturată. În plus, i-a fost retrasă Legiunea de Onoare, cea mai importantă distincție acordată de statul francez.

Înainte de a fi închis, Sarkozy mărturisise că intenționează să profite de perioada petrecută în detenție pentru a scrie o carte. Nu se știe însă dacă a apucat să citească ori să analizeze cele trei volume pe care le-a dus cu el: o biografie a lui Iisus în două părți și romanul „Contele de Monte Cristo” de Alexandre Dumas, povestea unui om nevinovat aruncat în închisoare, care reușește în cele din urmă să evadeze și să-și caute răzbunarea.

Fostul președinte al Franței a fost plasat în regim de izolare pentru propria protecție, într-o celulă de aproape nouă metri pătrați, prevăzută cu duș și toaletă, în penitenciarul La Santé din Paris. În celula de lângă el se aflau doi dintre agenții săi de pază. Conform publicației Le Point, Nicolas Sarkozy ar fi consumat doar iaurturi pe durata detenției, temându-se ca mâncarea să nu fi fost contaminată. Deși avea posibilitatea să-și pregătească singur hrana, ar fi refuzat acest lucru, susțin aceleași surse anonime. Nu se știe dacă va include sau nu aceste detalii în noua sa carte.

Avocatul lui, Christophe Ingrain, care l-a vizitat zilnic în perioada petrecută după gratii, a afirmat în timpul audierii pentru eliberare că Sarkozy ar fi, de fapt, mai în siguranță în afara penitenciarului decât în interiorul acestuia. „A primit amenințări cu moartea, a auzit țipete noaptea și a asistat la intervenția de urgență într-o celulă din apropiere, după ce un deținut s-a automutilat”, a precizat el.

Sarkozy a fost închis pe 21 octombrie, după ce un tribunal din Paris l-a condamnat la cinci ani de detenție pentru conspirație criminală într-un plan de strângere de fonduri pentru campania sa prezidențială din 2007. El neagă acuzațiile și a contestat decizia, iar procesul în apel este programat pentru primăvara viitoare.