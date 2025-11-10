International

Nicolas Sarkozy, primul mesaj după eliberare: „Mă voi pregăti pentru procesul de apel”

Comentează știrea
Nicolas Sarkozy, primul mesaj după eliberare: „Mă voi pregăti pentru procesul de apel”Nicolas Sarkozy. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

La scurt timp după eliberare, Nicolas Sarkozy a publicat un mesaj pe Facebook, mulțumindu-le celor care l-au sprijinit și exprimându-și încrederea în achitarea sa. „Legea a fost aplicată. Mă voi pregăti acum pentru procesul de apel. Energia mea este orientată spre singurul scop de a-mi dovedi nevinovăția”, a scris fostul lider al Franței.

Nicolas Sarkozy, a părăsit luni închisoarea Sante, după ce Curtea de Apel din Paris a decis eliberarea sa sub control judiciar în „dosarul libian”. Instanța a impus o condiție clară: interdicția de a intra în contact cu ministrul Justiției Gérald Darmanin.

Nicolas Sarkozy are deja planuri pentru perioada următoare

Pe rețeaua de socializare, Sarkozy a transmis un mesaj amplu către susținători.

„Pe măsură ce îmi recăpăt libertatea și familia, vreau să spun tuturor celor care mi-au scris, susținut, apărat, cât de recunoscător sunt. Miile de mărturii ale tale m-au supărat și mi-au dat puterea să îndur acest chin. Legea a fost aplicată. Mă voi pregăti acum pentru procesul de apel. Energia mea este orientată spre singurul scop de a-mi dovedi nevinovăția. Adevărul va triumfa. Este evident că viața te învață. Sfârșitul poveștii rămâne de scris”, a trasmis Nicolas Sarkozy.

Bijuteria uitată a Banatului. Satul șvabilor, cu ferestre „bârfitoare”, readus la viață de noii gospodari
Bijuteria uitată a Banatului. Satul șvabilor, cu ferestre „bârfitoare”, readus la viață de noii gospodari
Autostrada Urșilor, drumul prin Carpați pentru șoferi fără opriri. Termenul de finalizare a fost anunțat
Autostrada Urșilor, drumul prin Carpați pentru șoferi fără opriri. Termenul de finalizare a fost anunțat
Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy. Sursă foto: Facebook

Avea de executat doi ani de închisoare

Sarkozy a fost condamnat în primă instanță pe 25 septembrie la cinci ani de închisoare, dintre care doi cu executare, pentru asociere de răufăcători în dosarul privind presupusul finanțament libian al campaniei sale din 2007. Decizia instanței a reprezentat un moment fără precedent în politica franceză.

Hotărârea de eliberare a fost pronunțată în prezența soției sale, Carla Bruni, și a fiilor Pierre și Jean. În fața Curții, avocatul general Damien Brunet a susținut că Sarkozy îndeplinește toate criteriile pentru a fi judecat în libertate.

„Se constată că domnul Sarkozy prezintă garanții de reprezentare de netăgăduit, atât legăturile sale familiale pe teritoriul francez, cât și interesele sale patrimoniale, cunoscute Curții. Aceste garanții de reprezentare în justiție sunt rareori întrunite la un astfel de nivel în fața Curții dumneavoastră”, a declarat procurorul.

O sentință fără precedent în istoria recentă

Eliberarea lui Nicolas Sarkozy pune capăt unei perioade de detenție unice în Franța și chiar în Uniunea Europeană, întrucât niciun fost șef de stat nu mai fusese încarcerat până acum.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Bijuteria uitată a Banatului. Satul șvabilor, cu ferestre „bârfitoare”, readus la viață de noii gospodari
23:47 - Ministrul Justiției, despre cazul lui Dani Mocanu: Fapta poate fi asimilată unei evadări
23:35 - Electrocasnicele pe care nu trebuie să le bagi niciodată în prelungitor
23:26 - Nicolas Sarkozy, primul mesaj după eliberare: „Mă voi pregăti pentru procesul de apel”
23:14 - Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte compozitorul
23:05 - Chișinăul negociază cu Lukoil pentru preluarea infrastructurii de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”

HAI România!

Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |

Proiecte speciale