Nicolas Sarkozy, primul mesaj după eliberare: „Mă voi pregăti pentru procesul de apel”

La scurt timp după eliberare, Nicolas Sarkozy a publicat un mesaj pe Facebook, mulțumindu-le celor care l-au sprijinit și exprimându-și încrederea în achitarea sa. „Legea a fost aplicată. Mă voi pregăti acum pentru procesul de apel. Energia mea este orientată spre singurul scop de a-mi dovedi nevinovăția”, a scris fostul lider al Franței.

Nicolas Sarkozy, a părăsit luni închisoarea Sante, după ce Curtea de Apel din Paris a decis eliberarea sa sub control judiciar în „dosarul libian”. Instanța a impus o condiție clară: interdicția de a intra în contact cu ministrul Justiției Gérald Darmanin.

Pe rețeaua de socializare, Sarkozy a transmis un mesaj amplu către susținători.

„Pe măsură ce îmi recăpăt libertatea și familia, vreau să spun tuturor celor care mi-au scris, susținut, apărat, cât de recunoscător sunt. Miile de mărturii ale tale m-au supărat și mi-au dat puterea să îndur acest chin. Legea a fost aplicată. Mă voi pregăti acum pentru procesul de apel. Energia mea este orientată spre singurul scop de a-mi dovedi nevinovăția. Adevărul va triumfa. Este evident că viața te învață. Sfârșitul poveștii rămâne de scris”, a trasmis Nicolas Sarkozy.

Sarkozy a fost condamnat în primă instanță pe 25 septembrie la cinci ani de închisoare, dintre care doi cu executare, pentru asociere de răufăcători în dosarul privind presupusul finanțament libian al campaniei sale din 2007. Decizia instanței a reprezentat un moment fără precedent în politica franceză.

Hotărârea de eliberare a fost pronunțată în prezența soției sale, Carla Bruni, și a fiilor Pierre și Jean. În fața Curții, avocatul general Damien Brunet a susținut că Sarkozy îndeplinește toate criteriile pentru a fi judecat în libertate.

„Se constată că domnul Sarkozy prezintă garanții de reprezentare de netăgăduit, atât legăturile sale familiale pe teritoriul francez, cât și interesele sale patrimoniale, cunoscute Curții. Aceste garanții de reprezentare în justiție sunt rareori întrunite la un astfel de nivel în fața Curții dumneavoastră”, a declarat procurorul.

Eliberarea lui Nicolas Sarkozy pune capăt unei perioade de detenție unice în Franța și chiar în Uniunea Europeană, întrucât niciun fost șef de stat nu mai fusese încarcerat până acum.