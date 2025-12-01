Republica Moldova. Așa numitele alegeri desfășurate duminică în regiunea transnistreană au înregistrat cea mai scăzută prezență la vot din istoria autoproclamatei „RMN” – 26,01%. Scrutinul a vizat alegerea celor 33 de deputați ai Consiliului Suprem al regiunii, a 469 de deputați locali și a 76 de șefi ai administrațiilor sătești.

Potrivit administrației separatiste, la urne s-au prezentat 102.655 de alegători, ceea ce reprezintă 26,01% din numărul total, chiar mai puțin decât în 2020, când participarea s-a ridicat la 27,7%.

Deși prezența este extrem de mică, în regiune nu există un prag minim de validare, astfel că scrutinul a fost declarat valabil. Tiraspolul a anunțat că rezultatele finale vor fi făcute publice după procesarea tuturor documentelor electorale.

Pentru cele 33 de mandate din Consiliul Suprem au candidat 45 de persoane. Doar 12 circumscripții au avut câte doi candidați, iar în 21 de circumscripții locuitorii au avut de ales un singur candidat.

În cadrul dezbaterii publice „Transnistria: ‘alegerile’ curente și alegerea civilizațională prin prismă istorică”, organizată de Agenția IPN, experți și foști oficiali au explicat de ce procesul electoral nu are nicio legitimitate democratică și de ce aceste „alegeri” servesc doar drept instrument de legitimare a unui regim ilegal instalat cu sprijin rusesc.

Expertul permanent al proiectului, Igor Boțan, a explicat că separatismul nu înseamnă doar lupte armate, ci orice formă prin care se încearcă dezintegrarea unui stat suveran.

„Separatism înseamnă orice act menit să încalce integritatea teritorială a unui stat, inclusiv prin anexarea oricărei părți a teritoriului său sau pentru a dezintegra un stat, săvârșit într-o manieră violentă, precum și planificarea, pregătirea și susținerea unui astfel de act, care se supune urmăririi penale, în conformitate cu legislația națională”, a precizat Igor Boțan.

Fostul deputat Oazu Nantoi a vorbit deschis despre dependența totală a regiunii separatiste de Federația Rusă și de holdingul Sheriff. El a calificat drept „farsă” întregul proces electoral – de la pretinsul Soviet Suprem până la consiliile locale.

„Articolul 2 din Constituția Republicii Moldova declară că uzurparea puterii de stat este cea mai gravă crimă. Iar ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului este un teatru de păpuși. Administratorii de facto ai regiunii stau unii la Moscova, alții în clădirea holdingului Sheriff, iar un oarecare Krasnoselski, cu cetățenie ucraineană, este o păpușă. Așa-zisul Soviet Suprem este o pseudo-structură care trebuie să mimeze existența unui pseudo-stat, chipurile bazat pe voința cetățenilor. Aceste păpuși, marionete, se prefac că reprezintă populația din regiune. Ceea ce s-a întâmplat ieri prin așa-zisele alegeri este o farsă, unde sunt mimate alegerile libere și democratice”, a declarat Oazu Nantoi.

La alegerile pentru legislativul de la Tiraspol s-au înscris 45 de candidați, majoritatea fiind din partidul Obnovlenie, formațiune care în legislatura precedentă controla 29 din cele 33 de mandate.

Potrivit autorității electorale din regiune, aproximativ 395.000 de persoane au fost așteptați la urne, Autorităţile separatiste mai precizează că votul anticipat, deschis din 25 noiembrie, a fost utilizat de peste 4.500 de alegători.