"Taci din gură, purcico!" Replica șocantă a lui Trump adresată unei reporterițe de la Bloomberg. De ce l-au lăsat nervii

Donald Trump, din nou în centrul unui scandal media. Dar este doar una dintre numeroasele povești șocante dintr-o săptămână plină de știri tari.

„Taci din gură, purcico!”, i-a spus Donald Trump unei reporterițe într-o întâlnire cu presa, arătând cu degetul spre ea cu furie. Sau în origial: Quiet, piggy!

Nu era prima oară când președintele SUA avea ceva o problemă cu mass-media. De obicei este dificil ca o asemenea poveste să iasă în evidență în fața strategiei media a administrației de la Casa Albă. Dar clipul „Taci din gură, purcico!” a devenit extrem de popular, fără prea mult ajutor din partea mass-media.

Trump a suferit multe pierderi recent. Democrații se descurcă bine în alegerile din afara anului electoral, iar președintele SUA a fost nevoit să-și schimbe poziția cu privire la dosarele Epstein. Se pare că republicanii nu vor renunța la obstrucționarea parlamentară pentru a pune capăt blocajului, iar acum și economia încetinește. Există premise ca el să pară mai puțin de neatins, iar influența sa asupra dreptei s-ar putea să scadă puțin.

Furia pe care a arătat-o în videoclip ar putea fi un semn că are probleme și că reacționează exagerat la o întrebare a reporterei Bloomberg, Catherine Lucey. Ea se întreba de ce Trump se opune publicării dosarelor Epstein, dacă acestea nu conțin nimic incriminatoriu. Dosarele publicate până acum de Congres arată că Epstein vorbea adesea cu mulți prieteni importanți despre femeile pe care le-a abuzat.

Trump era vizibil iritat de reporterița și a făcut câteva remarci deloc politicoase. Nu este la prima abatere. Videoclipul s-a răspândit online în același timp cu comentariul nepoliticos al lui Trump către o reporteriță despre uciderea lui Jamal Khashoggi. Faptul că două jurnaliste au fost atacate într-o singură zi, pentru că au pus întrebări despre un pedofil și un coleg ucis, a fost mai grav decât atacurile obișnuite ale lui Trump la adresa mass-media.

Miercuri, Societatea Jurnaliștilor Profesioniști a declarat: „Aceste incidente nu sunt întâmplătoare. Ele fac parte dintr-un model clar de ostilitate – adesea îndreptată împotriva femeilor – care subminează rolul vital al unei prese libere și independente.”

Casa Albă și-a exprimat și ea părerea cu privire la incident, afirmând că Lucey „a acționat în mod necorespunzător și neprofesionist față de colegii ei din avion”. Nu au explicat ce au vrut să spună prin asta. „Dacă vrei să dai, trebuie să fii capabil să primești”, au spus ei.

Dar, dincolo de puterea clipului de a provoca indignare, acesta este un semn că ecosistemul media de stânga și creatorii săi încep să atragă atenția și să promoveze știri pe care mass-media nu le preia, conchide The Guardian.