Tradiția ține cu porcul din import. Cum au dispărut vita și oaia din meniul românesc

Românii mănâncă preponderent carne de porc și pasăre, în timp ce vita, capra și oaia sunt consumate rar și în cantități mici. Cauzele țin de tradiția culinară, de prețurile mai ridicate și de lipsa unor campanii consistente de promovare, susține președintele Asociației Fermierilor din România (AFR), Daniel Botănoiu.

„Deși România are unul dintre cele mai mari efective de oi din Uniunea Europeană, consumul de carne de oaie și de vită rămâne scăzut și ocazional. Carnea de porc și cea de pasăre domină preferințele românilor. Este nevoie de măsuri concrete pentru creșterea producției interne și de campanii care să promoveze beneficiile consumului de carne”, a declarat Botănoiu pentru Agerpres.

Consumul anual de carne de oaie în România este estimat la 2,3 kilograme pe locuitor, concentrat aproape exclusiv în perioada Sărbătorilor Pascale. În ciuda unui efectiv de peste 15 milioane de ovine și caprine, consumul intern rămâne modest.

În Uniunea Europeană, media este de 1,3 kg/locuitor, însă țări precum Franța și Irlanda depășesc 3 kg/locuitor.

„Factorii limitativi sunt tradițiile alimentare, prețul ridicat și lipsa promovării. Deși producem peste 4.500 tone de carne de oaie, consumul intern nu reflectă acest potențial”, explică Botănoiu.

Pentru creșterea eficienței fermelor, specialistul recomandă investiții, evitarea consangvinizării, furaje bogate în proteine și suplimentarea cu cereale (orz, porumb, ovăz) pentru creșterea randamentului.

România se află printre țările europene cu cel mai mic consum de carne de vită: doar 3 kg/locuitor/an, față de media UE de 9 kg. Țări precum Irlanda, Danemarca și Franța depășesc 10 kg/locuitor/an.

„Carnea de vită este un produs de nișă, mai scump, cumpărat mai ales pentru ocazii speciale. Preferința culturală pentru porc și pasăre explică cererea redusă”, afirmă Botănoiu.

Efectivele de bovine din România depășesc 1,9 milioane de capete, din care 1,1 milioane vaci, iar producția de carne este de circa 6.700 tone. Pentru creșterea productivității, fermierii ar trebui să acorde atenție hrănirii echilibrate, furajelor de calitate (pășune, fân, siloz), controalelor medicale periodice și bunăstării animalelor.

Totodată, diversificarea gamei de produse – burgeri, cârnați, carne tocată premium – și parteneriatele cu restaurantele pot stimula cererea internă.

Carnea de pasăre este cea mai consumată în România, cu un consum mediu de 28 kg/persoană/an, în creștere constantă din 2015. Peste 90% din producție este autohtonă, iar șapte din zece români gătesc pui de mai multe ori pe săptămână.

„Prețul accesibil și versatilitatea în bucătăria românească explică popularitatea ridicată. Producția și consumul de carne de pasăre cresc anual cu 3%, menținând România printre liderii regionali”, subliniază președintele AFR.

Botănoiu recomandă o comunicare constantă cu publicul privind beneficiile nutriționale și sustenabilitatea producției, dar și diversificarea canalelor de vânzare – de la ferme directe la restaurante și cooperative.

În prezent, România are peste 62 de milioane de păsări, cu o producție de circa 64.000 tone.

Românii consumă, în medie, 37,5 kg de carne de porc pe an, însă 75% din această cantitate provine din importuri. Țara noastră este dependentă de furnizori din Spania, Germania, Ungaria și Polonia, în urma scăderii producției interne cauzate de pesta porcină africană.

„Deși carnea de porc este alimentul de bază, producția locală scade constant. Importurile reprezintă o componentă majoră a deficitului comercial agroalimentar”, avertizează Botănoiu.

România are în prezent 3,2 milioane de suine și o producție de 27.000 tone, cu un deficit estimat la patru milioane de carcase. Pentru redresarea sectorului, sunt necesare ferme moderne de reproducție, lanțuri locale de procesare și investiții în biosecuritate.

În Europa, consumul mediu de carne este de 75,8 kg pe locuitor/an. Carnea de porc reprezintă 51% din total, pasărea 28%, vita 17%, iar celelalte tipuri (oaie, capră, vânat) doar 4%.

„Diferențele dintre țări sunt influențate de tradiții culturale, venituri, religie și preocupări etice. Țări precum Hong Kong, SUA, Australia și Argentina au cel mai mare consum, în timp ce India și statele africane rămân la niveluri minime”, arată Botănoiu, citând date FAO.

Inflația a redus puterea de cumpărare în întreaga Uniune Europeană, ceea ce a dus la scăderea consumului de carne de vită. Până în 2035, acesta ar putea coborî cu 6%, până la 9,2 kg/locuitor. Consumul de carne de porc, deși dominant, ar putea scădea cu 0,4% anual, până la 30 kg per capita.

În schimb, carnea de pasăre este singurul segment cu o tendință clar ascendentă. Consumul mediu în UE este de 24 kg/locuitor, iar Portugalia conduce clasamentul cu peste 38 kg/an.

„Europa traversează o schimbare structurală: puiul câștigă teren, iar carnea roșie se contractă sub presiunea costurilor și a conștiinței ecologice. Se conturează o tranziție lentă, dar ireversibilă, către modele alimentare mai durabile și mai diversificate”, conchide președintele AFR.