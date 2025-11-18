Scandal în Michigan din cauza ideologiei de gen în învățământ

Pe rețelele sociale, conservatorii au reacționat virulent după ce un clip a devenit viral — înregistrând o audiere în Michigan în care un demnitar din domeniul educației a fost întrebat de un parlamentar republican câte genuri există.

În videoclipul, redifuzat pe X (fostul Twitter) de către influenceri conservatori și vizionat de milioane de ori, Dr. Sue Carnell, adjunctă-șefă a superintendentului educațional din Michigan, pare să ezite înainte de a răspunde.

În timpul unei audieri organizate pe 28 octombrie, reprezentantul republican Jay DeBoyer întreabă direct:

Carnell zâmbește, ia o pauză și nu oferă un răspuns concret, motiv pentru care DeBoyer insistă: „Câte genuri sunt acolo?” a doua oară.

Ea răspunde: „Oameni diferiți au credințe diferite despre acest subiect” — cuvinte care au declanșat un val de critici din partea conservatorilor.

Criticii au reproșat lui Carnell că evită un răspuns clar și promovează în schimb „inclusivitatea” fără a defini concret conceptul de gen. Reacțiile vin atât din partea politicienilor, cât și a comentatorilor:

Fostul candidat republican la funcția de guvernator al Michigan, Tudor Dixon, a declarat pentru Fox News Digital că

„Democrații vor să sexualizeze fiecare colțișor al curriculumului, iar Board-ul Educației din Michigan impune o ideologie radicală în toate școlile K-12 din stat.”

Senatorul republican Aric Nesbitt a comentat pe X:

„3/4 dintre copii din Michigan nu pot citi. Când îți dai seama că aceste persoane sunt cele care se ocupă de educație, acel număr începe să capete mai mult sens.”

Alte voci conservatoare au denunțat poziția lui Carnell ca fiind „dincolo de stânjenitor” sau au pus la îndoială competența ei de a ocupa un post educațional.

În replică la criticile primite, Carnell a emis o declarație, în care subliniază că nu este vorba despre „întrebări capcană”, ci despre oferirea unor resurse bazate pe cercetare pentru districtele școlare.

.@jaydeboyer1: "How many genders are there?" Interim MI State Superintendent: "....." DeBoyer: "how many genders are there?" ISS: "different people have different beliefs on that" DeBoyer: "well you can believe all you want but science says there are two." 🔥 pic.twitter.com/VKH3CLFbfT — Michigan Forward (@MIForward_Net) October 28, 2025

Ea precizează că noile Ghiduri pentru standardele de educație sănătate („Michigan Health Education Standards Guidelines” ) nu impun un discurs uniform, ci oferă sugestii pe tema identității de gen pentru a fi „considerate” de școli.

Carnell explică mai departe că ghidurile instruiesc ca elevii, până la finalul clasei a 8-a, să poată:

„Definirea identității de gen, a expresiei de gen și a orientării sexuale și explicarea faptului că acestea sunt componente distincte ale identității fiecărei persoane”; „Să explice cum sexul biologic, identitatea de gen și expresia de gen sunt concepte distincte și cum interacționează între ele”

Săptămâna trecută, Board-ul de Educație al statului Michigan a aprobat noile standarde de educație sănătate și sexuală printr-un vot de 6-2.

Conform Departamentului de Educație din Michigan (MDE), ghidurile sunt recomandări, nu mandate, iar controlul local rămâne în sarcina consiliilor școlare.

De asemenea, este garantat dreptul părinților de a exclude copiii de la orele de educație sexuală („opt-out”), iar consiliile școlare locale pot decide ce conținut să adopte, pe baza unui board consultativ de sex-educație care trebuie să includă cel puțin 50% părinți.

Reactiile publicului au fost puternic polarizate. La reuniunea Board-ului de Educație, peste 100 de persoane au luat cuvântul, iar timpul alocat fiecăruia a fost redus din cauza numărului mare de vorbitori.

Pe de-o parte, susținătorii au argumentat că noile standarde sunt „încărcate științific” și necesare pentru a reflecta realitățile contemporane și diversitatea identităților.

De exemplu, Taryn Gal, director executiv al Michigan Organization on Adolescent Sexual Health, a afirmat că ghidurile sunt „bazate pe dovezi, în acord cu bune practici naționale și concepute pentru a răspunde nevoilor reale ale elevilor de astăzi.”

Pe de altă parte, critici conservatori au ridicat semne de întrebare legate de drepturile părinților și libertatea religioasă.

De exemplu, Nikki Snyder, membră republicană a board-ului, a susținut că educația sexuală ar trebui să fie separată de educația pentru sănătate și a criticat includerea discuțiilor despre identitatea de gen.

Controversa din jurul întrebării „câte genuri există” reflectă un conflict mai larg în Michigan: între standarde educaționale actualizate și îngrijorările legate de drepturile părinților și de influența ideologică.

Viralitatea clipului cu Dr. Sue Carnell a amplificat tensiunile într-un moment în care statul a aprobat cele mai semnificative modificări ale ghidurilor de sănătate și educație sexuală din aproape două decenii.

Noile Ghiduri pentru educația în sănătate sunt menite să ofere orientări flexibile districtelelor școlare locale, fără a impune conținut obligatoriu, și să valideze rolul părinților prin opt-out și control local.

Adoptarea lor marchează o schimbare importantă în modul în care elevii din Michigan vor putea aborda subiecte sensibile precum identitatea de gen și orientarea sexuală, însă dezbaterea publică arată cât de polarizat este câmpul politic și social pe tema educației sexuale.