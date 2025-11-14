BBC îi cere scuze lui Trump pentru filmul trucat, dar refuză să plătească despăgubiri

BBC (British Broadcasting Corporation) a prezentat joi o scuză formală adresată fostului preşedinte american Donald Trump pentru modul selectiv în care a fost editată o parte a discursului său din 6 ianuarie 2021, care a fost difuzat într-un documentar din 2024.

Totodată, BBC a afirmat că ameninţarea juridică venită din partea lui Trump — de a intenta un proces de defăimare în valoare de 1 miliard USD — nu întruneşte criteriile legale pentru a fi susţinută ca acţiune de defăimare.

Documentarul în cauză, intitulat Panorama: „Trump: A Second Chance?”, a inclus un fragment din discursul lui Trump înainte de atacul asupra Capitoliului SUA, în care se combină două pasaje spuse la aproximativ o oră distanţă.

Fragmentele în original:

„Vom merge pe jos la Capitoliu și eu voi fi acolo cu voi, și vom lupta. Vom lupta ca naiba” („We’re going to walk down to the Capitol and I’ll be there with you, and we fight. We fight like hell.”)

În realitate însă, aceste declaraţii au fost făcute aproape o oră una după cealaltă și nu în secvenţă unică.

De asemenea, documentarul nu a inclus porţiunea în care Trump le-a cerut susţinătorilor să „protesteze paşnic şi patriotic”.

În răspuns, BBC a transmis că preşedintele consiliului său, Samir Shah, a trimis o scrisoare personală la Casa Albă, adresată lui Trump, în care „îşi exprimă regretul” pentru modul în care a fost montat videoclipul.

În plus, BBC a precizat că episodul respectiv nu va fi retransmis pe nicio platformă a instituţiei în forma actuală.

În comunicatul său, BBC a mai scris:

„Deși BBC regretă sincer modul în care a fost editat videoclipul, nu suntem deloc de acord că există o bază pentru o acuzație de defăimare.”

Totodată, a fost emisă o notă de corectare, care afirmă:

„Acceptăm că editarea noastră a creat, în mod neintenționat, impresia că am afișat o singură secțiune continuă a discursului, mai degrabă decât fragmente din diferite puncte ale discursului, și că acest lucru a dat impresia eronată că președintele Trump a făcut un apel direct la acțiuni violente.”

Controversa a avut repercusiuni interne importante pentru BBC: doi dintre cei mai înalţi executivi — directorul general Tim Davie şi directorul executiv pentru ştiri Deborah Turness — şi-au anunţat demisia într-un context de intensă critică publică asupra editării materialului.

În paralel, BBC a anunţat că investighează şi o posibilă altă editare contestată a aceluiaşi discurs, realizată într-o ediţie din 2022 a programului Newsnight.

Din punct de vedere legal, BBC susţine că nu există un temei pentru o acţiune de defăimare („defamation claim”) pentru că nu au fost întrunite criteriile aplicabile, în special în contextul dreptului britanic sau american.

Lipsa difuzării documentarului pe piaţa americană și expirarea termenelor legale în Marea Britanie au fost menţionate ca factori care îngreunează o eventuală procedură.

De cealaltă parte, echipa juridică a lui Trump a cerut retragerea materialului, o scuză oficială și compensaţii pentru „daune reputaţionale şi financiare” în valoare de cel puţin 1 miliard USD.

Acest caz evidenţiază tensiunile dintre instituţiile media şi persoanele publice referitoare la modul de prezentare şi editare a materialelor jurnalistice.

Rămâne de urmărit dacă disputa va evolua într-o procedură legală şi ce repercusiuni vor fi pentru standardele editoriale şi transparenţa instituţiei media.