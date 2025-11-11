Guvernul de la Londra încearcă să salveze BBC, pe care britanicii o văd ca părtinitoare

BBC se va confrunta cu o revizuire „fundamentală” a taxei de licență, anunță presa britanică. Secretarul Culturii este așteaptat să lanseze o consultare publică privind fiecare aspect al corporației, după scandalul privind prejudecățile dovedite în scandalul filmării falsificate cu Donald Trump publicate de BBC, scrie The Telegraph.

BBC se va confrunta cu o luptă privind taxa de licență TV în câteva săptămâni, deoarece miniștrii vor lansa o revizuire „fundamentală” a corporației în urma acuzațiilor de părtinire din scandalul legat de falsificarea interviului cu Trump.

Lisa Nandy, secretarul pentru Cultură, intenționează să lanseze consultarea privind carta regală a BBC înainte de Crăciun și va lua în considerare reforma generală a taxei de licență ca parte a unei „analize cuprinzătoare a modului în care operează BBC”.

Reînnoirea cartei, care are loc o dată la un deceniu, se așteaptă să se concentreze pe furnizarea unui model de finanțare „sustenabil” și pe restabilirea încrederii publicului în conținutul de știri al BBC.

Sursele susțin că acest lucru nu ar avea legătură cu scandalul de părtinire în care este implicată corporația de când The Telegraph a dezvăluit cum au fost editate imagini pentru a exagera rolul lui Donald Trump în revoltele de la Capitoliu.

Revizuirea vine după o săptămână dezastruoasă pentru BBC, culminând cu demisiile lui Tim Davie, directorul general, și ale lui Deborah Turness, șefa știrilor, duminică, după mai multe dezvăluiri din The Telegraph despre reportajele părtinitoare.

Relatările documentarului au fost dezvăluite în analiza independentă a fostului jurnalist Michael Prescott asupra reportajelor corporației, care a fost divulgată publicației The Telegraph.

Donald Trump a cerut corporației să-și ceară scuze și să-l „compenseze în mod corespunzător” „pentru prejudiciul cauzat” până vineri seară, sau se vor confrunta cu un proces de 1 miliard de dolari.

O scrisoare trimisă luni de avocații săi corporației preciza că, dacă cererile sale nu sunt îndeplinite, președintele SUA „nu va avea altă alternativă decât să își exercite drepturile legale și echitabile... inclusiv prin intentarea de acțiuni legale pentru daune de cel puțin 1.000.000.000 de dolari”. „BBC este în stare de preaviz”, se mai spunea în scrisoare.

O sursă guvernamentală a declarat că, după demisiile lui Tim Davie și Deborah Turness, Partidul Laburist plănuiește o revizuire majoră a corporației, care ar putea include probleme de guvernanță și ar fi „mai profundă decât schimbările unor indivizi”.

Luni, Samir Shah, președintele BBC, a apărat modul în care organizația a gestionat o serie de scandaluri legate de lipsa de imparțialitate, argumentând că „pur și simplu nu este adevărat” că directorii „nu au făcut nimic pentru a rezolva aceste probleme”. El a spus că nu există dovezi de „părtinire sistemică sau instituțională” în organizația sa și l-a lăudat pe Tim Davie pentru munca sa „remarcabilă”.

Samir Shah a spus: „Nu pot controla modul în care oamenii interacționează cu BBC. Nu mă surprinde că fiecare lucru pe care îl facem este folosit de cei care ne sunt ostili.”

Un sondaj YouGov publicat luni seară a constatat că jumătate dintre persoanele chestionate credeau că BBC este părtinitoare, 31% spunând că este prea de stânga și 19% spunând că este prea de dreapta. Între timp, 44% au spus că Tim Davie a avut dreptate să demisioneze, comparativ cu doar 7% care au spus că a luat decizia greșită.

Consultarea guvernamentală, aflată în fazele finale de elaborare de către Departamentul Culturii, Mass-media și Sportului (DCMS), urmează să fie lansată luna viitoare, deși surse au declarat că acest calendar ar putea fi amânat până la începutul anului viitor.

Se vor explora noi idei pentru a restabili încrederea publicului în BBC, precum și diverse scheme de finanțare, inclusiv un model de abonament parțial și taxă de licență parțială pentru a diversifica fluxurile de venituri ale corporației.

Sir John Whittingdale, care a prezidat ultima reînnoire a statutului în 2016, a declarat că taxa de licență nu este „sustenabilă” pe termen lung și i-a îndemnat pe miniștri să ia în considerare alternative.

El a spus: „Acum realitatea este că în fiecare an un număr de oameni încetează să plătească, deoarece decid că nu mai au nevoie de BBC, deoarece accesează toate serviciile pe care le doresc prin intermediul serviciilor de streaming. Există riscul unui punct de cotitură în care fluxul constant de oameni care spun că nu vor plăti devine un potop. Nu am ajuns încă acolo, dar este aproape.”

Nigel Huddleston, secretarul din umbră pentru cultură, a declarat: „Taxa de licență a BBC se bazează pe încrederea publicului britanic în BBC, care se bazează, de asemenea, pe imparțialitate. Așadar, dacă imparțialitatea este pusă în pericol, atunci și taxa de licență este pusă în pericol. Nu există o soluție simplă aici, dar cred că este un subiect perfect valid pentru dezbatere, iar analizarea unor surse alternative de finanțare este o parte importantă a acesteia.”

Taxa de licență a strâns 3,7 miliarde de lire sterline anul trecut, cel mai mic randament din ultimii patru ani, și a reprezentat 68% din finanțarea BBC. Restul a fost obținut din publicitate în afara Regatului Unit și alte venituri comerciale, inclusiv granturi, redevențe și chirii.

Pe măsură ce veniturile au scăzut, evaziunea la plata taxelor de licență a crescut cu aproximativ 62% în ultimii patru ani, de la 6,95% în 2019-2020 la 11,30% în 2023-2024.

Samir Shah a sugerat anterior că familiile mai bogate ar putea fi rugate să plătească mai mult pentru licența lor TV, pe fondul criticilor din partea Partidului Laburist conform cărora o taxă fixă ​​este „regresivă”.

Deși miniștrii nu pot interveni în funcționarea zilnică a BBC, reînnoirea statutului este o oportunitate de a modela mandatul corporației și de a încerca să restabilească încrederea publicului în oficios.

Guvernul va lansa mai întâi o carte verde privind noua cartă, urmată de o carte albă care va prezenta planurile Lisei Nandy pentru următorul deceniu al BBC.

Secretarul Culturii a declarat anterior că speră să fie „radicală” în ceea ce privește taxa de licență și a refuzat să excludă un model bazat pe abonament complet, comparabil cu serviciile de streaming.

Luna trecută, ea a declarat că este de părere că un model „mixt”, care include o plată anuală și elemente de conținut bazate pe abonament, ar putea înlocui taxa de licență „neaplicabilă”.

Lisa Nandy, care a criticat BBC pentru că a direcționat o mare parte din activitatea sa de aplicare a legii către femeile vulnerabile, a avertizat, de asemenea, în septembrie că încrederea publică a fost erodată de două încălcări ale standardelor editoriale privind reportajele din Palestina și scandările „moarte IDF” de la Festivalul Glastonbury din acest an.

Nigel Farage, liderul Reform UK, vorbind luni la un eveniment pentru IMM, a declarat că BBC „a fost părtinitoare din punct de vedere instituțional timp de decenii” și a promis o revizuire completă dacă va câștiga următoarele alegeri generale.

El a spus: „Dacă BBC nu își asumă acum controlul, nu aduce pe cineva din exterior, pe cineva care are o istorie și o cultură de schimbare a organizațiilor, de redresare a acestora, atunci cred că ceea ce veți vedea în următorii doi ani sunt multe, multe milioane de oameni care pur și simplu refuză, pur și simplu nu doresc să aibă taxa de licență.”

Un purtător de cuvânt al Downing Street a refuzat să comenteze rezultatul final al consultării privind reînnoirea statutului, dar a spus că este „vital ca plătitorii de taxe de licență să poată avea încredere în ceea ce văd”. Purtătorul de cuvânt a declarat: „Ne pregătim pentru viitoarea revizuire a statutului, pe care așteptăm să o lansăm la momentul potrivit, și vom analiza o serie de aspecte, inclusiv modul în care BBC poate continua să prospere, susținută de o finanțare durabilă.”