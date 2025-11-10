Trump către BBC: Scuze publice până vineri sau proces de daune de 1 miliard de dolari

Președintele american Donald Trump a amenințat că va da în judecată BBC pentru 1 miliard de dolari după ce aceasta a publicat un fragment modificat intenționat al unuia dintre discursurile sale.

Președintele SUA i-a trimis corporației o scrisoare, duminică, la o săptămână după ce The Telegraph a dezvăluit pentru prima dată editarea selectivă într-un documentar Panorama.

BBC, a cărei conducere a fost nevoită să demisioneze după ce publicarea acestui fals grosolan a devenit publică, a declarat că a confirmat primirea scrisorii și că îi va răspunde domnului Trump „la momentul potrivit”.

Episodul din Panorama, difuzat cu o săptămână înainte de alegerile americane din 2024, „a indus complet în eroare” telespectatorii, potrivit unui memoriu scris de Michael Prescott, fost consilier pe probleme de standarde la BBC.

Programul l-a prezentat pe candidatul, la acel moment, Donald Trump, spunându-le susținătorilor că va merge cu ei la Capitoliu pentru a „lupta cu încrâncenare” („fight like hell”, în original), când, de fapt, candidatul Republican a spus că va merge cu ei „pentru a-și face vocile auzite în mod pașnic și patriotic”.

Într-o scrisoare juridică, echipa juridică a președintelui a solicitat o retragere a materialului, prezentarea de scuze și acordarea de despăgubiri până vineri, altfel Donald Trump va intenta o acțiune în justiție.

În Scrisoare se solicita „o retragere completă și echitabilă a documentarului și a oricăror alte declarații false, defăimătoare, denigratoare, înșelătoare și incendiare la adresa președintelui Trump, într-un mod la fel de evident cum au fost publicate inițial”.

„Dacă BBC nu respectă cele de mai sus până la 14 noiembrie 2025, ora 17:00 EST, președintele Trump nu va avea altă alternativă decât să își exercite drepturile legale și echitabile, toate acestea fiind rezervate în mod expres și nefiind renunțate, inclusiv prin intentarea unei acțiuni în justiție pentru daune de cel puțin 1.000.000.000 de dolari. BBC este înștiințată”, se mai arăta în scrisoarea trimisă de președintele american consorțiului de presă de stat din Regatul Unit.