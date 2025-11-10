Trump numește BBC „mașinărie de propagandă de stânga”, după scandalul soldat cu demisii la vârf

Președintele Donald Trump a reacționat la demisiile recente ale directorului-general al BBC, Tim Davie, și al șefei știrilor, Deborah Turness, pe care le-a descris ca un rezultat al unui comportament necinstit din partea angajaților instituției, potrivit publicației Express.

Trump a afirmat că BBC a încercat să „manipuleze” rezultatul unei alegeri prezidențiale și a catalogat acest lucru drept „un lucru teribil pentru democrație”.

Pe platforma sa de social media Truth Social, Trump a scris:

„Oameni foarte necinstiți au încercat să pună un dezechilibru în favoarea alegerilor prezidențiale. Cei mai importanți oameni din BBC, inclusiv TIM DAVIE, ȘEFUL. Acum pleacă pentru că au fost prinși că au „modificat” discursul meu foarte bun (PERFECT!) din 6 ianuarie.”

Președintele a subliniat și faptul că persoanele implicate provin dintr-o „țară străină, considerată de mulți aliatul nostru numărul unu”, sugerând impactul internațional al evenimentului.

În declarațiile sale, Trump a reiterat că materialul video editat a fost „100% știri false” și a descris BBC ca pe o „mașinărie de propagandă de stânga”.

Demisiile lui Tim Davie și Deborah Turness au fost anunțate după controverse legate de editarea unui clip cu discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021.

Conform informațiilor publicate, clipurile au fost montate astfel încât să sugereze că Trump ar fi spus că va merge cu susținătorii săi la Capitoliu pentru a „lupta ca niște nebuni”.

Evenimentul a fost prezentat într-un episod al emisiunii Panorama, difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din SUA.

Tim Davie a recunoscut că „au fost făcute greșeli pentru care trebuie să îmi asum responsabilitatea finală” și a afirmat că decizia de a demisiona a fost „în întregime a sa”.

El a mulțumit conducerii BBC pentru „sprijinul neabătut și unanim” în timpul mandatului său.

Deborah Turness a explicat că „controversa în jurul editării a ajuns într-un stadiu în care cauzează prejudicii BBC – o instituție pe care o iubesc”. În declarațiile sale, ea a subliniat că, în calitate de șefă a știrilor BBC, „responsabilitatea finală îmi aparține”.

Raportul intern al BBC a atras atenția și asupra altor probleme recente, inclusiv acuzații privind imparțialitatea în redacția arabă, tratarea subiectelor legate de gen și identitate, și transmiterea unor evenimente controversate, precum concertul Bob Vylan de la Glastonbury.

BBC, finanțată din taxa de licență, urmează să aibă Cartea Regală reînnoită în 2027, ceea ce accentuează importanța menținerii unei imagini transparente și echilibrate în fața publicului.

Demisiile și reacțiile lui Donald Trump au generat discuții intense atât în Marea Britanie, cât și în SUA, referitoare la responsabilitatea editorială și la modul în care instituțiile de presă publică abordează evenimente politice sensibile.

În timp ce unii oficiali americani au cerut clarificări, accentul principal rămâne pe necesitatea BBC de a-și consolida transparența și responsabilitatea față de public.