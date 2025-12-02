Obiceiul dubios al președintelui Trump. S-a aflat ce face în dormitor

Autorul şi jurnalistul Michael Wolff, cunoscut pentru cărţile sale despre administraţia Trump, a făcut recent declaraţii incendiare cu privire la obiceiurile alimentare ale președintelui american.

În podcastul său, el a susţinut că președintele nu ar fi dorit să mănânce în sufrageria oficială a reședinței prezidențiale, ci ar fi preferat să îşi ia mesele — inclusiv de tip fast-food — direct în pat, în propriul dormitor.

Afirmările au stârnit reacţii și discuții, alimentate de o serie de publicații internaţionale care le-au preluat.

Michael Wolff a afirmat, în cadrul podcastului său, că imediat după mutarea la reședința oficială în 2017, președintele a generat „un mare kerfuffle” (în engleză: agitaţie majoră) pe tema meselor: „Nu-i plăcea să mănânce în sufragerie. Îi plăcea să mănânce în dormitorul lui.” a declarat Wolff.

Despre atmosfera creată la Casa Albă din cauza acestei decizii, autorul a spus:

„În pat, presupun... Când a ajuns acolo inițial, părea că era, știi, ca un copil sălbatic.”

Aceste declaraţii au fost preluate de mai multe publicaţii, care le‑au prezentat drept dezvăluiri din interiorul casei prezidenţiale.

Potrivit aceluiaşi autor, când președintele alegea să mănânce în dormitor, prânzul sau cina era de regulă „un burger”.

Wolff susţine că preferinţa era pentru mâncarea de tip fast‑food, comandată — în special de la McDonald's.

El arătase că președintele ar fi motivat această alegere prin faptul că mâncarea preambalată ar fi „mai sigură” — în idee că nimeni nu o atinge cu mâinile înainte de servire.

„Unul dintre motivele pentru care îi place McDonald's este că toată mâncarea asta este preambalată și nimeni nu o atinge. Prin urmare, este mult mai sigur.” a spus Wolff.

Conform relatărilor, alegerea președintelui de a mânca în dormitor a generat tensiuni în rândul personalului Casei Albe — bucătari, servicii de securitate şi angajaţi care se ocupau de servirea meselor.

Unii au încercat să impună regulile standard: prepararea mâncării în bucătăria oficială, nu livrări externe. Wolff sugerează că a existat un conflict atunci când președintele a insistat că preferă să comande burgeri şi să-i mănânce în pat.

Mai mult, aceasta nu ar fi fost doar o chestiune de confort — se menţionează şi o teamă a președintelui faţă de riscul otrăvirii, ceea ce ar fi influenţat alegerea mâncării preambalate, considerată „sigură”.

În timpul aceluiaşi podcast, Wolff a afirmat că dieta președintelui este „extrem de limitată” și, în mare parte, dominată de carne bovină. El ar fi sugerat că președintele mănâncă burgeri frecvent, și chiar a afirmat:

„Adică, e incredibil de limitat. Practic, e limitat la... carne de vită.”

Wolff a explicat că, din perspectiva președintelui, mâncarea fast‑food, preambalată, reduce riscurile percepute de contaminare sau otrăvire.

Dezvăluirile lui Wolff au fost preluate de numeroase publicaţii internaţionale, ceea ce a reactivat discuţiile despre rutina de viaţă a președintelui în reședința oficială.

Un articol semnat de publicaţia care a difuzat podcastul relevă că acest obicei a fost perceput ca „obicei alimentar neplăcut” („unsavory mealtime routine”) de către unele surse.

Potrivit relatărilor, președintele ar fi fost un client loial al lanţului McDonald's, lucru care s‑a reflectat în preferinţa pentru burgeri ca principale mese.

Nu este pentru prima dată când viaţa privată a președintelui devine subiect de discuţie publică. În trecut, conform relatărilor lui Wolff din cartea sa şi din articole, s‑a menţionat că la sosirea în Casa Albă președintele ar fi solicitat instalarea a două televizoare suplimentare în dormitor — ar exista astfel trei televizoare în total — și prefera să urmărească programe seara, în pat, în timp ce lua masa.

De asemenea, a fost relatat că președintele ar fi avut reguli stricte privind igiena personală şi mâncarea: el ar fi interzis ca alţii — fie personal Casa Albă, fie altcineva — să îi atingă periuţa de dinţi, din teama de otrăvire.

Este important de menţionat că informaţiile provin, în mare parte, din relatările lui Michael Wolff — un jurnalist şi autor cunoscut pentru controversele din jurul declarațiilor sale.

Nu există o confirmare oficială din partea președintelui sau a Casei Albe care să valideze public toate detaliile prezentate.

De asemenea, nu toate sursele prezentate ca „media internaţională” oferă dovezi independente pentru aceste afirmaţii, ci se bazează adesea pe transcrierea interviului din podcast sau pe articole secundare