International

Trump, mesaj de Ziua Națională a României: Îmi propun să consolidăm relația

Comentează știrea
Trump, mesaj de Ziua Națională a României: Îmi propun să consolidăm relațiaDonald Trump / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj oficial omologului său român, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind soliditatea relațiilor bilaterale și angajamentul Statelor Unite față de cooperarea cu Bucureștiul.

Trump, mesaj de Ziua Națională a României

Potrivit Administrației Prezidențiale de la București, mesajul lui Trump reafirmă parteneriatul strategic dintre SUA și România, lansat în 1997, și apreciază contribuția țării noastre la stabilitatea regiunii Mării Negre.

Parada militara

Parada militara. Sursa foto: Facebook/ministerul Apărării

În mesaj, Donald Trump a subliniat și valoarea relațiilor între cetățeni, considerate fundamentale pentru consolidarea cooperării pe termen lung. „Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice”, a notat președintele american.

De asemenea, Trump a evidențiat România ca un partener cheie pentru echilibrul regional și a arătat că se așteaptă la o extindere a colaborării economice între cele două state, inclusiv prin noi oportunități de comerț, investiții și inovație.

Exclusiv: Adi de la Vâlcea face mercurialul numerelor de mașină în Dubai: Prețul poate ajunge la milioane de euro”
Exclusiv: Adi de la Vâlcea face mercurialul numerelor de mașină în Dubai: Prețul poate ajunge la milioane de euro”
Un sondaj CURS îl dă pe Călin Georgescu pe primul loc la încredere în București
Un sondaj CURS îl dă pe Călin Georgescu pe primul loc la încredere în București

Fragment din scrisoarea lui Donald Trump

„Stimate Domnule Președinte, Am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 decembrie.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre.

Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim.”

Nicușor Dan, vizită în SUA

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a anunțat că președintele Nicușor Dan va efectua o vizită oficială la Casa Albă în primăvara anului 2026. Cu acest prilej, președintele român va fi primit de Donald Trump, consolidând astfel parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:01 - Exclusiv: Adi de la Vâlcea face mercurialul numerelor de mașină în Dubai: Prețul poate ajunge la milioane de euro”
11:48 - 10 Mai sau 1 Decembrie? Cum se uită valoarea simbolică a Zilei Naționale a României. Exclusiv
11:39 - Un sondaj CURS îl dă pe Călin Georgescu pe primul loc la încredere în București
11:32 - Îndemnuri la unitate de 1 Decembrie. Ce le urează românilor Bolojan, Grindeanu și Maia Sandu
11:23 - Negocierile pentru Ucraina se complică. Rubio e sceptic, Trump spune ca sunt „șanse bune” pentru acord
11:17 - Predoiu, mesaj de Ziua Națională: Sunt vremuri în care trebuie să gândim permanent prezentul și viitorul Țării, bazân...

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale