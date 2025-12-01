Trump, mesaj de Ziua Națională a României: Îmi propun să consolidăm relația

Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj oficial omologului său român, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind soliditatea relațiilor bilaterale și angajamentul Statelor Unite față de cooperarea cu Bucureștiul.

Potrivit Administrației Prezidențiale de la București, mesajul lui Trump reafirmă parteneriatul strategic dintre SUA și România, lansat în 1997, și apreciază contribuția țării noastre la stabilitatea regiunii Mării Negre.

În mesaj, Donald Trump a subliniat și valoarea relațiilor între cetățeni, considerate fundamentale pentru consolidarea cooperării pe termen lung. „Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice”, a notat președintele american.

De asemenea, Trump a evidențiat România ca un partener cheie pentru echilibrul regional și a arătat că se așteaptă la o extindere a colaborării economice între cele două state, inclusiv prin noi oportunități de comerț, investiții și inovație.

„Stimate Domnule Președinte, Am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 decembrie.

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre. Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim.”

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a anunțat că președintele Nicușor Dan va efectua o vizită oficială la Casa Albă în primăvara anului 2026. Cu acest prilej, președintele român va fi primit de Donald Trump, consolidând astfel parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite.