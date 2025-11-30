Huiduieli pentru Nicușor Dan, în timpul depunerii coroanei pentru Ziua Națională la Alba Iulia

Ceremoniile dedicate Zilei Naționale a României, desfășurate duminică la Alba Iulia, au fost marcate de un moment tensionat, după ce mai mulți participanți au huiduit în timpul depunerii coroanei de flori din partea președintelui României, Nicușor Dan, la ansamblul monumental „Regele Ferdinand și Regina Maria”, situat în fața Catedralei Încoronării.

Evenimentul, programat inițial ca un moment solemn, a început cu depunerea coroanelor de către militarii Batalionului 811 Infanterie „Dej”, acompaniați de muzica militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Tensiunea a escaladat atunci când la microfon s-a anunțat: „Se depune o coroană de flori din partea președintelui României, excelența sa domnul Nicușor Dan”. Imediat, un grup de participanți a început să huiduie, manifestarea durând câteva secunde, înainte ca ceremonia să continue fără alte incidente.

Coroana șefului statului a fost, conform protocolului, prima depusă, urmată de jerbele și coroanele reprezentanților Parlamentului României, Parlamentului European, Guvernului prin Instituția Prefectului Județul Alba, Consiliului Județean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, precum și ale cultelor religioase și unităților militare participante.

Evenimentele de Ziua Națională din Alba Iulia au coincis cu activități politice desfășurate de Alianța pentru Unirea Românilor și SOS România. În oraș și-a anunțat prezența și fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, alături de susținători și grupuri locale.

În octombrie 2025, la Iași, când a participat la o ceremonie dedicată aniversării a 165 de ani de la înființarea Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) și a Universitatea Națională de Arte George Enescu (UNAGE), Nicușor Dan a fost întâmpinat cu huiduieli la sosirea în fața Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. Protestatarii au scandat mesaje precum „Ruşine!”, „Trădătorule!”, „Pleacă în Ucraina!”, iar unii au strigat: „Eşti cel mai slab preşedinte”.

Și premierul României, Ilie Bolojan, a fost huiduit la mai multe evenimente. Unii românii i-au spus să își dea demisia de urgență.