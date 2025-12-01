SUA, mesaj puternic de Ziua Națională: României, pilon al stabilității în regiunea Mării Negre

Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis un mesaj de felicitare către poporul român, reafirmând importanţa parteneriatului dintre Statele Unite şi România.

În mesaj, Rubio a subliniat angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035, arătând că aceasta ar putea întări solidaritatea în cadrul NATO şi consolida cooperarea bilaterală pe mai multe paliere.

În mesajul transmis cu ocazia Zilei Naţionale, Rubio a declarat: „În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul României cu ocazia Zilei Naţionale.

Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat solid şi în continuă dezvoltare, construit pe interese strategice comune în domeniul securităţii, cooperării energetice şi comerţului.”

Potrivit declaraţiei sale, angajamentul asumat de România — de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 — este un element ce poate „consolida NATO şi poate pune bazele unei prosperităţi în creştere pentru anii ce vor urma”.

Rubio a mai adăugat că Statele Unite privesc cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum şi extinderea comerţului și a investițiilor care să aducă beneficii ambelor națiuni.

Cererea ca statele membre NATO să-și crească cheltuielile pentru apărare este una tot mai susţinută în 2025. În aprilie, Rubio a reafirmat că SUA rămân angajate faţă de Alianţă, dar a insistat ca aliații europeni să își crească cheltuielile de apărare, fixând ținta de 5% din PIB.

Scopul este de a asigura că Alianța va avea capabilitățile necesare pentru a răspunde oricărei crize, într-o perioadă marcată de tensiuni regionale, în special în zona flancului estic.

În acest context, angajamentul României devine relevant nu doar pentru securitatea internă a țării, ci și pentru arhitectura de securitate a regiunii Mării Negre și, mai larg, a întregii Europe.

Într-o întâlnire din octombrie 2025 între Rubio și ministrul român de Externe, Oana Țoiu, partea americană a recunoscut eforturile României privind cheltuielile pentru apărare și a subliniat rolul țării în stabilitatea zonei.

Mesajul lui Rubio nu s‑a limitat la cooperarea militară. Acesta a făcut referire și la colaborarea în domeniul energetic, comerțului și investițiilor.

Declarația primește o semnificație aparte într-un moment în care dialogul bilateral se intensifică — între subiectele discutate la Washington s-au numărat securitatea flancului estic, cooperarea energetică, dar și proiecte comune în sectoare precum tehnologia și energia.

Astfel, mesajul american pare să prezinte parteneriatul cu România ca unul complex și strategic — nu doar militar, dar și economic și energetic.

Declarațiile recente ale lui Rubio reflectă cerințele strategice tot mai stringente de la nivelul Alianței. Necesitatea ca statele membre să-și asume un nivel ridicat al cheltuielilor de apărare este prezentată ca un răspuns la evoluțiile de securitate din regiune, inclusiv la riscurile generate de destabilizarea provocată de agresiuni externe.

Pentru România, angajamentul de a atinge 5% din PIB pentru apărare până în 2035 poate avea implicații importante: creșterea capabilităţii defensive, consolidarea rolului regional, dar și oportunități de cooperare și investiţii.

În plus, recunoașterea de către oficialii americani a importanței flancului estic și a regiunii Mării Negre transmite un semnal de susținere geostrategică.

Mesajul transmis de Marco Rubio de Ziua Națională a României subliniază adâncimea parteneriatului bilateral și sprijinul continuu al Statelor Unite pentru România.

Prin reafirmarea cerinței de cheltuieli de apărare la 5% din PIB și elogierea angajamentului românilor, oficialii americani transmit că văd în România un pilon de stabilitate în regiune.

În același timp, deschiderea spre cooperare economică, energetică și investițională sugerează că relația bilaterală se va extinde și pe alte dimensiuni.

Rămâne de urmărit modul în care angajamentele financiare pentru apărare vor fi transpuse în strategii concrete, dar și evoluția cooperării economice între cele două țări.