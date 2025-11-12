România stă pe zăcăminte rare de miliarde. Ce poate face statul şi de ce companiile străine le vânează

România dispune de un portofoliu impresionant de materii prime critice — grafit, magneziu, cupru, pământuri rare — care pot transforma ţara într-un pol strategic al lanţurilor tehnologice europene. Analizăm ce are de făcut statul, ce provocări există şi de ce investitori străini îşi îndreaptă privirile spre România.

România deţine un portofoliu remarcabil de resurse identificate care se încadrează în lista celor 34 de tipuri de materii prime critice stabilite de către Critical Raw Materials Act (CRM Act) a Comisia Europeană.

În România se găsesc resurse nemetalifere precum grafit, nisipuri cuarţoase, minerale de bor, fosforite, şi resurse metalifere precum cupru, magneziu, bismut, galiu, germaniu, telur, stibiu, titan, wolfram şi pământuri rare.

Ministerul Economiei a precizat că „toate sunt importante şi la fel de valoroase şi nu pot fi departajate.”

Exemple concrete de zăcăminte identificate includ:

Perimetrul mineral de la Baia de Fier, judeţul Gorj, unde se găseşte un sit de grafit prezentat de autorităţi drept „cel mai mare din Europa”.

Rezerva de magneziu de la Budureasa (judeţul Bihor), omologată geologic, pentru care un proiect strategic este deja în pregătire.

Perimetre de pământuri rare şi titan în judeţul Harghita (zona Jolotca‑Lăzarea) sau în judeţele Bihor, Arad şi Alba (zona Valea Leucii).

Mai mult, conform unei evaluări actualizate, România este recunoscută în studiile de piaţă ca având potenţial pentru elemente critice precum grafit, titan, germaniu şi pământuri rare.

Aceste date indică faptul că România nu doar are depozite, ci are şi recunoaşterea europeană pentru importanţa lor strategica, ceea ce îi conferă o poziţie de interes în lanţul de materii prime critice.

Lanţul de aprovizionare pentru materii prime critice este de importanţă majoră în contextul tranziţiei energetice, al digitalizării şi al consolidării securităţii industriale.

CRM Act-ul urmăreşte ca până în 2030: cel puţin 10% din extracţia acestor materii să se realizeze în UE, 40 % din procesare să aibă loc în UE şi 25% să fie reciclate în UE.

De asemenea, UE este extrem de dependentă de ţări terţe pentru unele materii-prime — de pildă, pentru pământuri rare grele, China furnizează majoritatea globală. Aceasta face ca ţări membre care deţin resurse să devină piese cheie în jocul strategic.

Pentru România, beneficiile potenţiale sunt semnificative: creştere economică, apariţia de industrii auxiliare, locuri de muncă în zone mai puţin dezvoltate, parteneriate internaționale, creşterea capacităţii tehnologice şi un plus de relevanţă geopolitică.

Dacă statul și mediul de afaceri vor valorifica oportunitatea, România poate deveni parte integrată din lanţurile industriale europene care produc baterii pentru vehicule electrice, componente semiconductori, materiale pentru industria aerospaţială, aparatură medicală etc.

Statul român a început să îşi adapteze cadrul legislativ şi de reglementare pentru a valorifica potenţialul materiei prime critice. Principalele acţiuni sunt:

Aceste demersuri arată că statul nu doar recunoaşte potenţialul, ci încearcă să îl transforme într-o strategie concretă.

Mai mulţi factori converg spre faptul că investitori străini – companii miniere, fonduri de investiţii, consorţii tehnologice — îşi îndreaptă atenţia spre România:

Resurse identificate dar nevalorificate – deoarece multe exploatări au fost închise în trecut (din raţiuni economice) sau au rămas inactive. Acest lucru creează oportunitate de intrare pentru firme care vor să acceadă la costuri competitive. Sprijinul european – proiectele declarate strategice de UE, alături de legislaţia CRM Act, înseamnă facilităţi: finanţare europeană, termene accelerate de aprobare, plus un cadru instituţional mai clar. Lanţuri de valoare emergente – companiile nu mai urmăresc doar extracţia materiei prime brut, ci şi procesarea internă, transformarea în componente de înaltă tehnologie. De exemplu, proiectul de grafit pentru baterii implică grafică, procesare şi potenţial producţie de grafen. Poziţie geostrategică – România, fiind membră UE, oferă acces la piaţa europeană, la standarde juridice şi de mediu mai previzibile decât multe ţări extra-UE. Pentru investitori care vor stabilitate şi securitate, aceasta contează. Potenţial de câştig semnificativ – pe măsură ce cererea globală pentru materii prime critice va creşte (vehicule electrice, energii regenerabile, semiconductori, aplicaţii militare), accesul timpuriu la resurse countă.

Un exemplu concret: proiectul de magneziu la Budureasa prin Verde Magnesium și partenerul american Amerocap este unul dintre puţinele proiecte de acest tip în UE.

Realizarea potenţialului nu este automată. Pentru România există obstacole semnificative:

Costuri mari de extracţie – multe zăcăminte au fost închise pentru că devin nerentabile fără suportul statului, mai ales în exploatări subterane şi în zone greu accesibile.

Proceduri şi infrastructură – autorizarea minieră, infrastructura de transport, energie, apă, logistică pot fi deficitară în unele zone. Studiile subliniază că România trebuie să simplifice procedurile şi să clarifice drepturile de proprietate. ResearchGate+1

Acceptare socială şi mediu – exploatarea minieră generează riscuri pentru mediu, pentru comunităţile locale. Succesul depinde de implicarea locală, compensări, reluarea terenurilor după închidere. Un articol recent atrage atenţia la faptul că reglementarea privind redeschiderea minelor încă este incompletă. Balkan Insight

Dependenţa de procesare externă – dacă România rămâne doar cu extracţia şi exportul de materie primă, valoarea capturată va fi mult mai mică decât dacă ar dezvolta procesare, rafinare şi reciclare.

Volatilitatea pieţei – cererea şi preţurile pentru materii prime critice pot fluctua, iar concurenţa globală este acerbă (China, Rusia, Africa, Australia). România trebuie să acţioneze repede dar prudent.

Pentru a transforma potenţialul în realitate, statul român ar trebui să se concentreze pe câteva direcţii prioritare:

Elaborarea unei strategii naţionale pentru materii prime critice, cu priorităţi clare, zone geografice identificate, planuri de infrastructură, parteneriate internaţionale, aliniere la obiectivele UE.

Accelerarea autorizărilor, clarificarea drepturilor de explorare şi exploatare, punct de contact unic pentru proiecte strategice conform CRM Act, transparenţă în redevenţe şi parteneriate.

Nu doar extracţie: România trebuie să atragă investiţii în procesare, rafinare, reciclare. De exemplu, proiectul de grafit include transformarea în grafen, ceea ce va aduce valoare adăugată.

Dezvoltarea logisticii (transport, energie, apă, revitalizarea zonelor miniere), sprijinirea cercetării pentru tehnologii de procesare curată, formarea de specialişti locali.

Asigurarea că proiectele miniere respectă standardele de mediu, că există mecanisme de compensare şi restaurare, implicarea comunităţilor locale pentru acceptabilitate socială.

România are în mâinile sale o parte semnificativă din „materialele” viitorului — grafit pentru baterii, magneziu pentru aliaje ultra-ușoare, cupru, pământuri rare pentru semiconductori și tehnologii avansate. Într-o lume în care competiţia pentru aceste materii devine tot mai acerbă, poziţia României este una de oportunitate strategică.

Nu există estimări oficiale despre cât valorează exact metalele rare și prețioase pe care România le deține. Însă, cea mai clară ancoră numerică rămâne zăcământul de cupru de la Roșia Poieni (Cupru Min). Ministerul Economiei estima cu ani în urmă o valoare teoretică de 13–14 miliarde euro pentru acest zăcământ (în funcție de prețuri și costuri), evaluare citată public de Sorin Găman, Direcția Resurse Minerale. Este o valoare brută, înainte de costuri de extracție/procesare și de variația prețului internațional al cuprului.

Pentru proiectul de cupru-aur Rovina Valley (Euro Sun Mining), documentația de fezabilitate actualizată indica un NPV după taxe în jur de 512–630 milioane USD în funcție de ipoteze, cu producție de ordinul a ~19 milioane lb de cupru/an în primii ani și viață de aproape 17 ani. Asta nu este „valoarea zăcământului” în sens geologic, ci valoarea economică a proiectului pe baza prețurilor/costurilor asumate în studii.

Totuşi, oportunitatea trebuie fructificată — dacă statul român nu creează cadrul stabil, nu valorifică lanţurile de valoare, nu gestionează sustenabil impactul social şi de mediu, zăcămintele pot rămâne doar „resurse” şi nu „bogăție”. În acelaşi timp, investitorii străini au înţeles deja că România poate oferi un avantaj competitiv: resurse identificate, sprijin european, potenţial de creştere – iar „vânătoarea” lor e justificată.