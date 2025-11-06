Economie

Apple, parteneriat strategic cu Google. Compania va dezvolta o versiune specială de AI

Comentează știrea
Apple, parteneriat strategic cu Google. Compania va dezvolta o versiune specială de AISursă foto: gemini.google.com
Din cuprinsul articolului

Google și Apple au încheiat un nou parteneriat prin care compania americană va dezvolta o versiune specială a modelului său de inteligență artificială Gemini, destinată integrării în platforma Apple Intelligence. Acordul, care implică o sumă importantă, marchează extinderea colaborării dintre cei doi giganți tehnologici, potrivit Bloomberg.

Apple va plăti un miliard de dolari anual pentru tehnologia AI de la Google

Apple va achita aproximativ un miliard de dolari pe an pentru a obține acces la tehnologia de inteligență artificială dezvoltată de Google, în baza unui acord recent încheiat între cele două companii. Înțelegerea vizează utilizarea modelelor Gemini în serviciile Apple, ca parte a extinderii platformei Apple Intelligence.

Google va crea o versiune personalizată a modelului Gemini, adaptată cerințelor Apple și integrată în viitoarea versiune a asistentului vocal Siri.

Modelul Gemini personalizat va depăși performanțele soluțiilor AI dezvoltate de Apple

Noul model de inteligență artificială dezvoltat de Google pentru Apple va include aproximativ 1,2 mii de miliarde de parametri, semnificativ mai mult decât cei 150 de miliarde utilizați în cel mai complex model creat până acum de compania din Cupertino. Acesta este conceput pentru a permite o serie de funcții noi destinate utilizatorilor dispozitivelor Apple, prin intermediul unei versiuni actualizate a asistentului Siri.

Artistul Lucian Irimescu este profesorul reținut de DIICOT pentru relații intime cu o elevă de 16 ani
Artistul Lucian Irimescu este profesorul reținut de DIICOT pentru relații intime cu o elevă de 16 ani
Ucraina rupe orice legătură cu Rusia, inclusiv legat de bani
Ucraina rupe orice legătură cu Rusia, inclusiv legat de bani
Apple

Apple. Sursa foto: X

Modelul AI dezvoltat de Google va rula direct pe serverele Apple și nu ar trebui să trimită date către Google. În paralel, Apple va continua să dezvolte și să utilizeze propriile modele de inteligență artificială, integrate în produsele și serviciile sale.

Nu este cunoscută soarta Chat GPT-ului în vitorul Apple

Noua versiune a asistentului vocal Siri este așteptată să fie lansată în cursul anului viitor, însă nu se știe încă momentul în care va deveni disponibilă și pentru utilizatorii din Uniunea Europeană. Actualizarea va integra funcții bazate pe inteligență artificială, dezvoltate în colaborare cu Google.

În același timp, nu este clar ce se va întâmpla cu ChatGPT, după semnarea noului acord dintre Apple și Google. Nu sunt cunoscute informații dacă parteneriatul dintre Apple și OpenAI va fi menținut și dacă ChatGPT va funcționa în paralel cu modelul Gemini.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:16 - Artistul Lucian Irimescu este profesorul reținut de DIICOT pentru relații intime cu o elevă de 16 ani
14:10 - Germania analizează implicațiile decorării lui Frantz de către Putin
13:57 - Ucraina rupe orice legătură cu Rusia, inclusiv legat de bani
13:52 - Treisprezece artiști români își vor expune lucrările la BASE 2025, cu sprijinul Trendyol (P)
13:41 - Vizită neașteptată în Ucraina. Angelina Jolie, la Kherson în plin conflict
13:36 - Vești bune pentru agricultori. Europarlamentarul Rareș Bogdan anunță progres în aprobarea alternativelor la pesticide...

HAI România!

Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale