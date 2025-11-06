Apple, parteneriat strategic cu Google. Compania va dezvolta o versiune specială de AI

Google și Apple au încheiat un nou parteneriat prin care compania americană va dezvolta o versiune specială a modelului său de inteligență artificială Gemini, destinată integrării în platforma Apple Intelligence. Acordul, care implică o sumă importantă, marchează extinderea colaborării dintre cei doi giganți tehnologici, potrivit Bloomberg.

Apple va achita aproximativ un miliard de dolari pe an pentru a obține acces la tehnologia de inteligență artificială dezvoltată de Google, în baza unui acord recent încheiat între cele două companii. Înțelegerea vizează utilizarea modelelor Gemini în serviciile Apple, ca parte a extinderii platformei Apple Intelligence.

Google va crea o versiune personalizată a modelului Gemini, adaptată cerințelor Apple și integrată în viitoarea versiune a asistentului vocal Siri.

Noul model de inteligență artificială dezvoltat de Google pentru Apple va include aproximativ 1,2 mii de miliarde de parametri, semnificativ mai mult decât cei 150 de miliarde utilizați în cel mai complex model creat până acum de compania din Cupertino. Acesta este conceput pentru a permite o serie de funcții noi destinate utilizatorilor dispozitivelor Apple, prin intermediul unei versiuni actualizate a asistentului Siri.

Modelul AI dezvoltat de Google va rula direct pe serverele Apple și nu ar trebui să trimită date către Google. În paralel, Apple va continua să dezvolte și să utilizeze propriile modele de inteligență artificială, integrate în produsele și serviciile sale.

Noua versiune a asistentului vocal Siri este așteptată să fie lansată în cursul anului viitor, însă nu se știe încă momentul în care va deveni disponibilă și pentru utilizatorii din Uniunea Europeană. Actualizarea va integra funcții bazate pe inteligență artificială, dezvoltate în colaborare cu Google.

În același timp, nu este clar ce se va întâmpla cu ChatGPT, după semnarea noului acord dintre Apple și Google. Nu sunt cunoscute informații dacă parteneriatul dintre Apple și OpenAI va fi menținut și dacă ChatGPT va funcționa în paralel cu modelul Gemini.