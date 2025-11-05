Social

Apple aduce traducerile în timp real în Europa. Noua funcție va fi disponibilă datorită căștilor AirPods

Apple aduce traducerile în timp real în Europa. Noua funcție va fi disponibilă datorită căștilor AirPods
Compania Apple va aduce, începând din decembrie 2025, funcţia de traducere în timp real a conversaţiilor prin căştile AirPods şi în Uniunea Europeană, permiţând utilizatorilor să comunice în diferite limbi în timp real, datorită funcției „Live Translation”.

AirPods și iPhone oferă traduceri în timp real prin tehnologia Apple Intelligence

Traducerile în timp real folosesc căştile AirPods Pro 3 şi AirPods 4 pentru a capta vorbirea. Semnalul este transmis către un iPhone cu Apple Intelligence şi iOS 26 pentru procesare.

După procesare, iPhone-ul transmite traducerea înapoi către căşti. Astfel, utilizatorul aude în timp real conversaţia tradusă în căştile sale. Prin intermediul funcţiei „Live Translation”, utilizatorii care au AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 sau AirPods 4 cu anulare activă a zgomotului vor putea, în sfârşit, să converseze în mai multe limbi, folosind doar aceste dispozitive.

Apple extinde traducerea în timp real și în Uniunea Europeană

Pentru o experienţă optimă, Apple recomandă ca ambele persoane să poarte AirPods şi să aibă un iPhone compatibil. Dacă unul dintre interlocutori nu dispune de aceste dispozitive, traducerea poate fi vizualizată pe ecranul telefonului.

apple

apple / sursa foto: dreamstime.com

Din decembrie, funcţionalitatea va fi disponibilă în Uniunea Europeană. Aceasta va permite traducerea în timp real a discuţiilor în limbile engleză, franceză, germană, portugheză, spaniolă şi italiană. Vorbirea va fi preluată de microfoanele căştilor AirPods și transmisă către iPhone, unde va fi efectuată traducerea propriu-zisă, apoi returnată către căşti.

Apple explică întârzierea lansării traducerii AirPods în Europa

Compania a precizat că întârzierea s-a datorat modificărilor inginereşti necesare pentru a respecta legislaţia Uniunii Europene privind pieţele digitale. Ajustările au vizat adaptarea funcţionalităţii la cerinţele locale impuse de Uniunea Europeană.

Noua funcție a fost anunţată de compania Apple în vara acestui an, la WWDC 2025. Funcția de traducere a devenit disponibilă în alte regiuni ale lumii in septembrie. Lansarea europeană va permite utilizatorilor să folosească traducerea în timp real pe AirPods.

