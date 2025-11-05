Google reinventează aplicația Maps. Introduce navigarea cu ajutorul AI și comenzi vocale

Google a anunțat miercuri o actualizare majoră a aplicației Google Maps, care integrează tehnologia Gemini AI, transformând cel mai popular sistem de navigație din lume într-un partener de drum conversațional și intuitiv. Noua versiune promite o experiență complet hands-free, în care utilizatorii pot pur și simplu să întrebe aplicația ce îi interesează — fără să mai fie nevoie să tasteze sau să caute manual.

„Fără bătăi de cap — acum poți pur și simplu să întrebi”, a transmis compania într-o postare oficială pe blogulsău.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, Google Maps devine capabil să ofere recomandări personalizate — de la restaurante și magazine din apropiere până la obiective turistice sau trasee alternative. În plus, indicațiile de orientare vor fi mai naturale, bazate pe repere vizuale precum clădiri, monumente sau spații cunoscute, și nu doar pe distanțe sau intersecții.

Google promite și o creștere a preciziei: noile modele Gemini ar trebui să reducă riscul de erori sau confuzii în navigare, un aspect critic pentru o aplicație utilizată zilnic de miliarde de oameni.

Compania recunoaște totuși provocările aduse de tehnologiile conversaționale, precum fenomenul de „halucinație” — atunci când un chatbot generează informații incorecte. În acest sens, Google susține că a implementat filtre și mecanisme de verificare pentru a preveni situațiile în care Maps ar putea oferi trasee sau informații eronate.

Datele care alimentează noul sistem provin dintr-o bază uriașă: peste 250 de milioane de locații din întreaga lume și recenzii acumulate în 20 de ani de existență a platformei.

Funcțiile AI vor fi lansate treptat pe dispozitivele iPhone și Android, marcând cea mai importantă transformare a aplicației de până acum. Cu peste 2 miliarde de utilizatori activi lunar, Google Maps devine și un teren de testare pentru capacitățile lui Gemini — rivalul direct al ChatGPT.

Gigantul american continuă astfel procesul de adaptare la revoluția inteligenței artificiale, începută odată cu lansarea ChatGPT la finalul lui 2022. În ultimele luni, Google și-a modernizat și motorul de căutare, care oferă acum răspunsuri conversaționale și rezumate generate de AI, în locul tradiționalei liste de linkuri.

Prin noua versiune a Google Maps, compania urmărește nu doar să facă aplicația mai utilă și mai personală, ci și să demonstreze că Gemini AI poate deveni centrul întregului ecosistem Google, schimbând modul în care utilizatorii interacționează cu tehnologia în fiecare zi.