Plățile contacless la Metrorex ar putea fi anulate. Situație neprevăzută pentru călători

Plata cu cardul contactless la metrou riscă să fie suspendată, după ce Metrorex a anulat a doua licitație privind serviciile bancare pentru turnicheți, recunoscând că acuzațiile aduse în contestație sunt corecte.

Sistemul de plată contactless la metrou, considerat una dintre cele mai moderne facilități implementate de Metrorex, riscă să fie suspendat. Operatorul transportului subteran a anulat pentru a doua oară licitația privind „serviciile bancare aferente activității comerciale”, potrivit unei informații publicate de Buletin de București.

Motivul anulării este o contestație depusă de o companie participantă, dar și recunoașterea publică a Metrorex că acuzațiile sunt „corecte și întemeiate”.

Licitația anulată viza un contract esențial pentru funcționarea sistemului de plată contactless la turnicheți, casierii și automate de bilete. Compania RADCOM S.R.L., participantă la procedură, a depus o contestație în care a semnalat probleme majore privind integrarea tehnică a noilor servicii bancare cu infrastructura deja existentă.

RADCOM a arătat că documentația de achiziție cerea, în mod formal, integrarea completă a sistemului, însă nu oferea garanții că acest lucru este posibil în lipsa accesului la codul sursă al echipamentelor existente.

Metrorex a recunoscut ulterior că producătorii și integratorii actuali – asocierea TIAB S.A., UTI GRUP S.A. și LOGIC IT CONSULT S.R.L. – nu vor pune la dispoziție documentația tehnică necesară, ceea ce face imposibilă implementarea unui nou sistem compatibil.

Practic, o cerință care trebuia să asigure concurență reală a devenit dependentă de „bunăvoința unui terț”, după cum au explicat sursele citate.

Primele consecințe ale acestei situații au fost deja observate la terminalul intermodal Străulești, unde șoferii nu au mai putut achita parcarea cu cardul bancar.

Surse interne din cadrul companiei au declarat pentru Buletin de București că „problema este legată și de comisioanele bancare percepute la fiecare tranzacție”, costuri care ar fi ridicat nejustificat cheltuielile Metrorex.

Aceeași sursă a explicat că, până la semnarea unui nou contract de servicii bancare, sistemele POS vor continua să funcționeze intermitent, existând riscul suspendării complete a plăților cu cardul la turnicheți și la automatele de bilete.

Este pentru a doua oară când Metrorex anulează o licitație dedicată serviciilor bancare. Prima procedură a fost lansată în 2023, dar a fost oprită în urma unor erori de documentație și a lipsei de claritate în cerințele tehnice.

Noua licitație, lansată în vara anului 2025, includea aceleași elemente:

plata directă la porțile de acces,

plata cu cardul contactless la casierii,

plata online a titlurilor de călătorie reîncărcabile.

De această dată, Metrorex a recunoscut oficial că acuzațiile formulate în contestația RADCOM sunt justificate, fapt care a dus la anularea integrală a procedurii.

Problema principală nu ține doar de integrarea tehnologică, ci și de costurile bancare asociate tranzacțiilor.

Metrorex ar fi dorit renegocierea comisioanelor percepute de băncile partenere pentru fiecare plată efectuată cu cardul, însă, potrivit surselor apropiate instituției, discuțiile nu au dus la o soluție viabilă.

În plus, operatorul transportului subteran este constrâns de un cadru financiar limitat. Veniturile Metrorex au fost afectate în ultimii ani de scăderea numărului de călători, creșterea costurilor de întreținere și lipsa unor investiții majore în modernizarea sistemelor.

Deocamdată, Metrorex nu a anunțat oficial suspendarea plăților cu cardul contactless, dar există riscul ca serviciul să devină indisponibil în unele stații sau intervale orare, până la semnarea unui nou contract.

În lipsa unei soluții rapide, călătorii vor fi nevoiți să folosească din nou biletele clasice sau cardurile preplătite, ceea ce ar reprezenta un pas înapoi în digitalizarea transportului public bucureștean.

Reprezentanții Metrorex au transmis că „analizează opțiunile disponibile” și că urmează să decidă dacă vor relansa licitația sau dacă vor apela la o negociere directă cu actualii integratori, în limita prevederilor legale.