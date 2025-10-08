Probleme la plata cu cardul în metrou. Metrorex explică situația

Metrorex a anulat licitația pentru serviciile bancare destinate plății contactless la turnicheți, după ce a recunoscut că acuzațiile formulate de una dintre firmele participante sunt „corecte și întemeiate”.

Compania RADCOM S.R.L. a contestat licitația „Servicii bancare aferente activității comerciale”, care viza plata directă cu cardul bancar la porțile de acces, casierii și automatele de cartele. Firma a susținut că Metrorex nu a oferit condițiile necesare pentru integrarea noilor sisteme de plată cu infrastructura deja existentă.

Caietul de sarcini impunea obligația de integrare, însă Metrorex a anunțat ulterior că actualii producători și integratori – asocierea TIAB S.A., UTI GRUP S.A. și LOGIC IT CONSULT S.R.L. – nu vor pune la dispoziție documentația tehnică necesară, inclusiv codul sursă al sistemului. În lipsa acestor date, ofertanții nu au avut acces la informațiile tehnice esențiale, fiind astfel condiționați de „bunăvoința unui terț”.

Contestația a arătat că, fără aceste informații, noii participanți nu pot calcula corect costurile și riscurile, iar operatorul care administrează deja sistemul de plată ar fi avut un avantaj competitiv clar.

În documentele prin care a fost justificată anularea procedurii, Metrorex a admis că acuzațiile sunt „corecte și întemeiate”. Compania a precizat că refuzul asocierii care administrează actualul sistem de plată de a furniza documentațiile tehnice și interfețele de programare a făcut imposibilă continuarea licitației.

Metrorex a mai recunoscut că nu deține documentația referitoare la certificările echipamentelor de validare și nu poate confirma conformitatea acestora. O verificare realizată de firma contestatoare a arătat că unul dintre modelele de validatoare avea certificarea expirată din decembrie 2022 și fusese scos din lista oficială Visa în august 2025.

Situația ar putea duce la cheltuieli suplimentare pentru recertificarea unor echipamente care, cel puțin teoretic, sunt încă în garanție.

Primele probleme au apărut deja. La terminalul intermodal Străulești, șoferii nu au mai putut plăti parcarea cu cardul bancar. Surse din companie au declarat pentru Buletin de București că există și „un comision la fiecare tranzacție”, aspect care îngreunează alegerea unei noi bănci partenere.

Potrivit notei justificative interne, Metrorex a constatat că antreprenorul care a construit sistemul a invocat și faptul că unele validatoare nu mai sunt produse, ceea ce ar face imposibilă reînnoirea certificatelor.