Cât poți plăti în numerar fără să încalci legea. Limitele zilnice și excepțiile prevăzute în Codul Fiscal

În România, plățile în numerar sunt strict reglementate, iar legislația fiscală prevede limite clare pentru a preveni evaziunea fiscală și spălarea banilor. Codul Fiscal actualizat în 2025 stabilește sumele maxime pe care persoanele fizice și juridice le pot plăti în numerar într-o singură zi și oferă cadrul legal pentru intervenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni usturătoare.

Potrivit Codului Fiscal 2025, persoanele fizice pot efectua plăți în numerar către firme sau instituții publice până la un plafon maxim de 10.000 de lei pe zi.

Această sumă se aplică cumulativ, indiferent de numărul tranzacțiilor. În cazul plăților între firme sau între persoane juridice, limita zilnică este de 5.000 de lei. Depășirea acestor plafoane poate fi considerată contravenție fiscală și poate atrage amenzi sau alte sancțiuni legale.

Scopul acestor reguli este: reducerea tranzacțiilor „la negru” și încurajarea plăților electronice, prin transfer bancar sau card, care asigură trasabilitatea fondurilor. Practic, orice depășire a sumelor maxime fără justificare documentară poate atrage atenția autorităților fiscale.

Codul Fiscal prevede și situații în care limitele pot fi depășite legal. De exemplu, plățile către instituții publice, achizițiile de bunuri imobile sau tranzacțiile care fac parte din contracte comerciale oficiale pot depăși plafonul zilnic, dar trebuie să fie documentate corespunzător prin facturi, contracte sau alte acte justificative.

Unele firme pot solicita, de asemenea, acorduri prealabile de la ANAF, care permit depășirea limitelor standard fără a încălca legea. Aceste prevederi oferă flexibilitate companiilor care gestionează sume mari, păstrând însă transparența și legalitatea operațiunilor.

Agenția Națională de Administrare Fiscală poate iniția verificări atunci când sunt depășite limitele legale sau când există suspiciuni de evaziune fiscală. Controalele pot fi preventive sau declanșate în urma unor analize de risc, sesizări sau monitorizări periodice.

Inspectorii ANAF verifică documentele justificative, registrele de casă, bonurile fiscale și extrasele bancare pentru a confirma respectarea plafonului zilnic. În cazul neregulilor, instituția poate aplica amenzi sau alte sancțiuni, iar în situațiile grave se poate ajunge la investigarea penală.

Monitorizarea plăților cash este mai strictă în perioadele de raportare fiscală sau pentru tranzacțiile considerate cu risc ridicat, cum ar fi achizițiile de bunuri de valoare mare sau tranzacțiile repetitive între aceleași părți.

Nerespectarea limitelor legale poate atrage sancțiuni financiare, dar și probleme de imagine pentru firme și persoane fizice. În plus, tranzacțiile mari în numerar fără justificare pot ridica suspiciuni de spălare de bani sau de evaziune fiscală.